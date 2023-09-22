譚文傑指出，在42間城商行當中現時有9間沒有派息，其中部分已有數年沒有派息。相對而言，大型銀行上半年核心一級資本比率穩定，除了利潤還有二級債、永續債等方法補充資本，而且今年發布的資本新規草稿，實行風險為本的資本計算規則，也有利於大行更好地控制資本。目前國有大行派息率維持在三成，股份制銀行派息率也有25%至30%，展望相關不利因素對大行派息影響依然可控。

內銀下周一（25日）開始執行下調現有首套房個人住房貸款利率的政策，羅兵咸永道中國內地金融業合夥人胡亮認為，短期會對內銀淨息差造成壓力，不過近期房地產政策有助改善居民對房地產需求，提高房貸總額，內地亦有其他政策，如降準、降存息等緩衝息差壓力，長期影響可望比較有限。

譚文傑則表示，第二季開始人行由要求銀行讓利，轉至保持銀行淨息差在穩定合理水平，認為下半年淨息差下跌不會太多。今年已數次下調存款利率，再減空間其實不大，料未來半年至一年有0.1厘至0.3厘的空間。

內地房地產信貸質素亦為市場關注，羅兵咸永道中國金融業合夥人葉少寬表示，政府已注意地方政府融資平台（LGFV）債務風險，並出台了相關政策，而房地產債務問題已爆發兩年，相信問題已經差不多全部暴露。

羅兵咸永道發表今年上半年內銀回顧與展望報告，指出內房企業貸款整體不良貸款率為4.2%，較去年底升0.17個百分點，大行不良率已在高位回落，但股份行和城農行仍持續暴露。另外據部分銀行披露，LGFV佔銀行企業貸款比重4%至5%，不良率在1.5%以內，銀行將在當局指導下，積極穩妥置相關風險。

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