按證保險公司公布，就按揭保險計劃作出修訂，放寬樓花住宅物業合資格準則，與已落成住宅物業看齊。上述修訂的合資格準則，將適用於今日或以後簽訂臨時買賣合約的自住物業的相關樓花按揭。
經修訂後，價格為1000萬港元或以下的合資格樓花物業，最高按揭保險成數為九成；價格為1,000萬港元以上至1,500萬港元的合資格樓花物業，最高按揭保險成數為八成或以按揭貸款上限900萬港元計算的成數，以較高者為準；價格為1,500萬港元以上至3,000萬港元的合資格樓花物業，最高按揭保險成數為七成或以按揭貸款上限1,200萬港元計算的成數，以較高者為準。
此前，按保計劃只能為物業價格600萬港元或以下的樓花住宅物業提供按揭保險。按證保險公司作出是次修訂，是考慮到物業市場情況及自身的業務及風險，旨在讓按保計劃進一步協助市民置業安居。
根據按保計劃的合資格準則，樓花住宅物業須屬於「地政總署預售樓花同意方案」下的發展項目，並於取用按揭貸款起計12個月內落成。倘若物業未能符合上述要求，按證保險公司會因應風險因素個別考慮。置業人士可諮詢貸款銀行，以確定個別樓花物業項目是否受按保計劃涵蓋。
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