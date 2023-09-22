moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

按證公司放寬樓花可做按保 與現樓看齊

按證保險公司公布，就按揭保險計劃作出修訂，放寬樓花住宅物業合資格準則，與已落成住宅物業看齊。上述修訂的合資格準則，將適用於今日或以後簽訂臨時買賣合約的自住物業的相關樓花按揭。

經修訂後，價格為1000萬港元或以下的合資格樓花物業，最高按揭保險成數為九成；價格為1,000萬港元以上至1,500萬港元的合資格樓花物業，最高按揭保險成數為八成或以按揭貸款上限900萬港元計算的成數，以較高者為準；價格為1,500萬港元以上至3,000萬港元的合資格樓花物業，最高按揭保險成數為七成或以按揭貸款上限1,200萬港元計算的成數，以較高者為準。

此前，按保計劃只能為物業價格600萬港元或以下的樓花住宅物業提供按揭保險。按證保險公司作出是次修訂，是考慮到物業市場情況及自身的業務及風險，旨在讓按保計劃進一步協助市民置業安居。

根據按保計劃的合資格準則，樓花住宅物業須屬於「地政總署預售樓花同意方案」下的發展項目，並於取用按揭貸款起計12個月內落成。倘若物業未能符合上述要求，按證保險公司會因應風險因素個別考慮。置業人士可諮詢貸款銀行，以確定個別樓花物業項目是否受按保計劃涵蓋。

其他報道

羅兵咸：大型內銀派息料可保持穩定 惟部分小行已一段時間沒有派息

法庭令前勤加緣主席梁鳳儀出售名下物業前需通知證監會

卓能發盈喜料上半年扭虧為盈 轉賺5300萬元

「郭老太」再增持新地 涉資6682萬元

全日沽空金額增加32% 盈富沽空增1.5倍 比率連降3日 基金單位再增

JPEX風暴︱許正宇出差繼續關注 兩部電話跟進事件

出招刺激 大市成交破千億 盈富佔13% 恒指升402點 重上18000關

GUM：8月強積金市場總資產下跌2.9%至1.12萬億

魯大師彈弓手取消派特別息股價續插 前控股股東高位減持近13%股份

德勤中國大削香港今年新股集資額預測至11年低

JPEX風暴︱林作：中環辦公室已終止租約 所有業務已停止

菜鳥據報下周申請香港IPO 集資逾10億美元 盒馬則暫擱置

內地據報考慮放寬外資持股限制 以吸引全球資金

渣打：今年首8個月高端客開戶按年增1.5倍

面對美國制裁 任正非：華為會愈來愈困難 但會愈來愈興盛

【有片：埋身擊】美元兌日圓有望挑戰高位 現階段不宜沽空美元

京東到家：iPhone 15系列手機首日銷售額增253%

半日沽空金額增加16% 盈富沽空增93%

人幣轉強 南水轉流入 恒指半日倒升213點 北水轉流出

京客隆執董李春燕辭職 張紅波接任

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連跌3日 隔夜息升29點子

積金評級料9月強積金投資虧損278億元 人均暫蝕5900元

美風投公司紀源資本計劃分拆 分割中美業務

傳放棄博通自研AI晶片 Google澄清：合作關係不變