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陳茂波︰引英法重點企業在港落戶拓大灣區、內地市場

財政司長陳茂波發表網誌指，過去一周分別在法國及英國訪問，在與企業交流期間，了解到他們對往香港發展有頗大興趣，個別正與引進重點企業辦公室洽商在港落戶，以香港作為基地，拓展粵港澳大灣區、內地以至亞洲市場。

陳茂波引述這些企業指，看好內地及亞洲市場的規模優勢及增長潛力，而香港實行普通法制度、法治信譽優良、營商環境友善、稅制簡單稅率低、監管制度與國際標準銜接且行使適度，是他們熟悉、信任和較喜歡的落戶地。所以他認為香港的門戶和跳板角色非常明顯，很鼓勵企業加速和擴充在港的發展。

同時，他亦專程訪問了幾家綠色科技企業，積極吸引他們到港，豐富香港綠色科技產業內容，加速香港國際綠色科技及綠色金融中心的發展。他又參觀了香港跟當地幾個合作項目，包括在英國倫敦去年投入服務的伊利沙伯鐵路線。

陳茂波指，今程亦與工商專業界代表會面交流很多。從小範圍的閉門圓桌會議到數百名業界領袖的大型聚會，都重點介紹香港未來的發展方向和定位，尤其在金融及創新科技方面的一些新優勢、新機遇。

在交流過程中，不難感受到，法英兩地的金融及商界領袖普遍認為在香港營商的機遇龐大，「一國兩制」的制度安排，尤其普通法及法治，是他們對香港的信心所繫。目前，在港的英法企業分別有650家和360家。2021年兩地在港的直接投資存量超過2,000億美元。

而訪問巴黎期間，陳茂波又出席香港—法國商務委員會會議，雙方討論進一步深化兩地經貿合作。展望未來，當地工商界都認為香港跟他們之間確實還有很大空間可以加強合作、共拓機遇，特別是在金融、創新科技、綠色科技、綠色金融（包括標準和認証方面），藝術、文化創意產業，以至聯手進軍內地和亞洲市場等方面。