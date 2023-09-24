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勤+緣前主席梁鳳儀斥傳媒誤報法庭凍結資產 損名譽

星美文化前身勤+緣前主席兼創辦人梁鳳儀及她的夫婿，即已故前立法會議員黄宜弘，2020年遭證監入稟要求一案，證監早前向高院申請禁令圖阻梁出售名下物業。梁鳳儀發表澄清聲明指，部分傳媒在報導法庭決定時，誤將證監會向法庭提出要凍結其現金及資產的申請，寫成了是法庭的判決，是不對的且對讀報者及公眾不公平，也有損其已故夫婿黄宜弘和她一向在社會上的名譽。

梁鳳儀指，證監會之申請，法庭聽取了雙方大律師之陳詞後，最終並沒有頒發該強制令。她現時仍可自由地使用其全球資產包括各地的銀行戶口、名下海內外物業等。僅僅列明了某幾項價值不菲的物業，她仍可自由出售，但如有業權變動，即要通知証監會，靜候証監會在28天之內決定是否會向法庭申請把出售該物業所得，仍留在指定戶口內，直至就證監會之申請 經正式聆訊有決定為止。

她指，部分傳媒因誤解而作出的不實報導，對一向愛國愛港、並熱衷公益的她和黄宜弘之名譽、信用以及資產正常處理產生負面影響，故需要作出聲明，以正視聽，並在此敬謝各關懐的友好及機構。

本周亦有報導梁鳳儀夫婦於2020年被證監會入稟高院，指控兩人在2010年至2012年涉以人頭公司挪用上市公司逾7000萬元。證監會周五到高院申請臨時禁制令，圖阻梁鳳儀出售名下物業。法庭最終下令梁在出售物業及處理賣樓收益前，均需提早通知證監會。