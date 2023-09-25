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港股ADR跌51點 夜期低水17點 樂艙、友芝上市 玖紙等業績

美股向下，港股ADR跌51點或0.29%，報18006點，即月恒指夜期跌57點，報18040點，夜期低水17點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.8%，折合報311.1元；阿里巴巴（9988）升0.49%，折合報86.32元；美團（3690）跌0.59%，折合報120.08元；匯控（0005）升0.72%，折合報61.84元；建行（0939）跌0.75%，折合報4.43元。

道期現升0.02%；標期現升0.02%；納期現升0.04%。日本東證指數現升0.1%；韓國KOSPI指數現跌0.07%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.55%。

VIX指數隔晚跌1.93%或0.34點，報17.2點。

紐油現升0.28%或0.26美元，報90.29美元；布油現升0.31%或0.29美元，報93.56美元；金價現跌0.04%或0.94美元，報1924.29美元；LME 銅期貨隔晚升0.34%或28美元，報8222美元。美國10年期債息現升0.36%或0.0162厘，報4.4499厘。

今日焦點股份可留意：

4間公司最快今日公布業績，包括，玖龍紙業（2689）、時代集團控股（1023）、澳洲成峰高教（1752）及威鋮國際（1002）

樂艙物流（2490）上市，定價5.13元。

友芝友生物（2496）上市，定價16元。

恒大（3333）受查不符發新票據資格，境外債重組方案恐推倒重來。

偉鴻（3321）發行5200萬港元的可換股債券，陳冠企入主小股東權益大攤薄。

中油潔能（1759）掛牌售河南藍天，底價2800萬元。

卓能（0131）發盈喜料上半年扭虧為盈，轉賺5300萬元。

「郭老太」再增持新地（0016），涉資6682萬元。

 

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