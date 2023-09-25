moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開10點 科指跌0.38% 友芝升2.5% 樂艙無升跌 奧園跌69%

恒指今早低開10點或0.06%，報18046點，大市成交金額13億元；國指今早低開5點或0.09%，報6257點。恒生科技指數開市報3976點，跌0.38%。

通訊服務、非必需消費品、金融、地產股推低大市。上升股份比例為6.13%，下跌為4.93%，無升跌為88.93%。

騰訊（0700）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、中移動（0941）貢獻恒指較多。

藍籌31隻升，26隻下跌，23隻無升跌。比亞迪（1211）升1.93%，報253元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌1.94%，報20.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，11隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報36.7元，升1.38%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報65.35元，跌2.32%。

恒指續高於10天線(17983.9點)。科指跌穿250天線(3979.48點)。

中海油（0883）：陸豐12-3油田投產 明年日產2.95萬桶。開市報13.82元，升0.73%。

4間公司最快今日公布業績，績前表現如下，玖龍紙業（2689）開市報4.54元，跌0.66%。時代集團控股（1023）開市報0.91元，升1.11%。澳洲成峰高教（1752）無成交，報0.052元。威鋮國際（1002）無成交，報0.067元。

樂艙物流（2490）上市，定價5.13元。開市報5.13元，無升跌。

友芝友生物（2496）上市，定價16元。開市報16.4元，升2.5%。

恒大（3333）受查不符發新票據資格，境外債重組方案恐推倒重來。開市報0.47元，跌14.55%。

偉鴻（3321）發行5200萬港元的可換股債券，陳冠企入主小股東權益大攤薄。停牌。

中油潔能（1759）掛牌售河南藍天，底價2800萬元。無成交，報0.4元。

卓能（0131）發盈喜料上半年扭虧為盈，轉賺5300萬元。無成交，報1.5元。

「郭老太」再增持新地（0016），涉資6682萬元。開市報80.4元，跌1.29%。

破頂股表現

破頂股包括，智勤控股（9913）創52周高，見3.3元，開市報3.3元，升0.61%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括奧園（3883）低見0.36元，開市報0.36元，跌69.49%；中國奧園（3883）低見0.36元，開市報0.36元，跌69.49%。

創52周低，其中包括，資本策略地產（0497）低見0.112元，開市報0.112元，跌0.88%；恒大汽車（0708）低見0.79元，開市報0.79元，跌12.22%。

異動股

上升異動股，包括，海藍控股（2278）開市報3.82元，升14.71%；環球友飲智能（8496）開市報0.44元，升14.29%；恒鼎實業（1393）開市報0.12元，升13.21%；TAI PING CARPET（0146）開市報0.7元，升12.9%；脈資資源（8186）開市報0.27元，升12.5%；遠大住工（2163）開市報2.71元，升10.61%；華科資本（1140）開市報0.204元，升9.09%；恩典生命科技（2112）開市報0.49元，升8.89%；泛海集團（0129）開市報0.5元，升8.7%；珠光控股（1176）開市報0.44元，升8.64%；億達中國（3639）開市報0.194元，升8.38%。

下跌異動股，包括，奧園（3883）創上市新低，見0.36元，開市報0.36元，跌69.49%；恒大（3333）開市報0.47元，跌14.55%；IMAX（1970）開市報8.5元，跌12.64%；恒大汽車（0708）見52周低0.79元，開市報0.79元，跌12.22%；恒大物業（6666）開市報0.72元，跌7.69%；北京建設（0925）開市報0.038元，跌5%。

其他報道

康泰獲本地薑中資競購 品牌望復活 東海旅遊：組入標財團 擬投資逾千萬

中海油：陸豐12-3油田投產 明年日產2.95萬桶

港股ADR跌51點 夜期低水17點 樂艙、友芝上市 玖紙等業績

途虎IPO下限28元定價 超購1.6倍 一手籤率100%

北水增持工行 減持中石油