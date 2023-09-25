恒指今早低開10點或0.06%，報18046點，大市成交金額13億元；國指今早低開5點或0.09%，報6257點。恒生科技指數開市報3976點，跌0.38%。
通訊服務、非必需消費品、金融、地產股推低大市。上升股份比例為6.13%，下跌為4.93%，無升跌為88.93%。
騰訊（0700）、美團（3690）、建行（0939）拖累大市。阿里巴巴（9988）、友邦（1299）、中移動（0941）貢獻恒指較多。
藍籌31隻升，26隻下跌，23隻無升跌。比亞迪（1211）升1.93%，報253元，是升幅最大的藍籌，海底撈（6862）跌1.94%，報20.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股13隻升，11隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）開市報36.7元，升1.38%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報65.35元，跌2.32%。
恒指續高於10天線(17983.9點)。科指跌穿250天線(3979.48點)。
中海油（0883）：陸豐12-3油田投產 明年日產2.95萬桶。開市報13.82元，升0.73%。
4間公司最快今日公布業績，績前表現如下，玖龍紙業（2689）開市報4.54元，跌0.66%。時代集團控股（1023）開市報0.91元，升1.11%。澳洲成峰高教（1752）無成交，報0.052元。威鋮國際（1002）無成交，報0.067元。
樂艙物流（2490）上市，定價5.13元。開市報5.13元，無升跌。
友芝友生物（2496）上市，定價16元。開市報16.4元，升2.5%。
恒大（3333）受查不符發新票據資格，境外債重組方案恐推倒重來。開市報0.47元，跌14.55%。
偉鴻（3321）發行5200萬港元的可換股債券，陳冠企入主小股東權益大攤薄。停牌。
中油潔能（1759）掛牌售河南藍天，底價2800萬元。無成交，報0.4元。
卓能（0131）發盈喜料上半年扭虧為盈，轉賺5300萬元。無成交，報1.5元。
「郭老太」再增持新地（0016），涉資6682萬元。開市報80.4元，跌1.29%。
破頂股包括，智勤控股（9913）創52周高，見3.3元，開市報3.3元，升0.61%。
2隻股份創上市新低，包括奧園（3883）低見0.36元，開市報0.36元，跌69.49%；中國奧園（3883）低見0.36元，開市報0.36元，跌69.49%。
創52周低，其中包括，資本策略地產（0497）低見0.112元，開市報0.112元，跌0.88%；恒大汽車（0708）低見0.79元，開市報0.79元，跌12.22%。
異動股
上升異動股，包括，海藍控股（2278）開市報3.82元，升14.71%；環球友飲智能（8496）開市報0.44元，升14.29%；恒鼎實業（1393）開市報0.12元，升13.21%；TAI PING CARPET（0146）開市報0.7元，升12.9%；脈資資源（8186）開市報0.27元，升12.5%；遠大住工（2163）開市報2.71元，升10.61%；華科資本（1140）開市報0.204元，升9.09%；恩典生命科技（2112）開市報0.49元，升8.89%；泛海集團（0129）開市報0.5元，升8.7%；珠光控股（1176）開市報0.44元，升8.64%；億達中國（3639）開市報0.194元，升8.38%。
下跌異動股，包括，奧園（3883）創上市新低，見0.36元，開市報0.36元，跌69.49%；恒大（3333）開市報0.47元，跌14.55%；IMAX（1970）開市報8.5元，跌12.64%；恒大汽車（0708）見52周低0.79元，開市報0.79元，跌12.22%；恒大物業（6666）開市報0.72元，跌7.69%；北京建設（0925）開市報0.038元，跌5%。
其他報道
康泰獲本地薑中資競購 品牌望復活 東海旅遊：組入標財團 擬投資逾千萬
港股ADR跌51點 夜期低水17點 樂艙、友芝上市 玖紙等業績