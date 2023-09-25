根據合作備忘錄，TVB與ASTORY已確立了合作的關鍵原則，並將在未來幾個月内就翻拍TVB版的《Big Mouth》達成正式許可協議。《Big Mouth》（港譯 「律戰江湖」），講述被人謔稱為「Big Mouth」的三流律師意外接手一宗殺人案，在調查過程中遇到多宗奇怪事件，繼而逐漸揭發黑暗真相並展開一連串緊張刺激的故事。

《Big Mouth》於 2022年在韓國 MBC 電視台首播，並在全球串流平台Disney+播出。

TVB指，除了在《Big Mouth》項目上合作外，TVB及ASTORY還將探討利用TVB的IP資源進行K-Drama翻拍的潛在機會。

電視廣播行政主席許濤表示：「TVB旨在為觀眾帶來新鮮、多元的娛樂內容，以滿足觀眾多樣化的喜好。當公司為世界各地的華語觀眾重新製作這部熱爆韓劇時，也希望可以為香港和韓國之間更緊密的影視內容合作奠定穩固基礎。」

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