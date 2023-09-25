港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升5.67點子至5.29161%，是2023年8月3日後最高，當日報5.36054%。對上一次終止3連跌是2023年9月05日，當日拆息報4.03036%。
港元現報7.8157元升值50點子，曾升值最多0點子，報7.8207元，亦曾升值最多50點子，報7.8157元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升66.73點子至5.75738%；1星期HIBOR升47.36點子至5.79357%；2星期HIBOR升24.45點子至5.59179%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.85點子至5.28691%；6個月期HIBOR升1.05點子至5.31054%；12個月期HIBOR升1.64點子至5.50042%。
美元指數現報105.578貶值0.005點。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43199%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.197%，終止連續2日擴闊，利差是9月20日後最窄，當日差距為-0.1914%。
對上一次終止連續2日擴闊，是9月11日，當日利差報-1.1523%。
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