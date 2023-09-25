moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息全線向上 1個月HIBOR終止3連跌 創逾7周高

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升5.67點子至5.29161%，是2023年8月3日後最高，當日報5.36054%。對上一次終止3連跌是2023年9月05日，當日拆息報4.03036%。

港元現報7.8157元升值50點子，曾升值最多0點子，報7.8207元，亦曾升值最多50點子，報7.8157元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升66.73點子至5.75738%；1星期HIBOR升47.36點子至5.79357%；2星期HIBOR升24.45點子至5.59179%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升5.85點子至5.28691%；6個月期HIBOR升1.05點子至5.31054%；12個月期HIBOR升1.64點子至5.50042%。

美元指數現報105.578貶值0.005點。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43199%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.197%，終止連續2日擴闊，利差是9月20日後最窄，當日差距為-0.1914%。

對上一次終止連續2日擴闊，是9月11日，當日利差報-1.1523%。

 

其他報道

證監會新設虛資交易平台申請者名單 現有4個平台正申請牌照

軟銀擬發行債券型股票集資逾8億美元

中銀香港加推「跨境購物節」 優惠 BoC Pay一鍵領取200人幣消費紅包

TVB伙ASTORY翻拍港版韓劇《律戰江湖》

恒指低開10點 科指跌0.38% 友芝升2.5% 樂艙無升跌 奧園跌69%

康泰獲本地薑中資競購 品牌望復活 東海旅遊：組入標財團 擬投資逾千萬

中海油：陸豐12-3油田投產 明年日產2.95萬桶

港股ADR跌51點 夜期低水17點 樂艙、友芝上市 玖紙等業績

途虎IPO下限28元定價 超購1.6倍 一手籤率100%

北水增持工行 減持中石油