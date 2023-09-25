聯儲局利率言論影響持續，亞股普遍延續上周美股跌勢向下，內房續跌，恒大（3333）推遲債權人會議跌25%，奧園復牌後重挫，跌73.73%。港股上周五低位大反彈，今日有回吐，恒指跌穿10天線，科指跌穿250天線。
恒指今早低開10點，高位跌10點，低位跌288點，高低波幅277點。通訊服務、金融、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為14.59%，下跌為35.9%，無升跌為49.49%。
恒指半日跌224點或1.24%，報17833點，大市成交金額379億元；國指跌83點或1.33%，報6179點。恒生科技指數收報3916點，跌1.87%。
藍籌股成交金額154.83億元，佔大市成交40.85%；科指成份股成交金額82.75億元，佔大市成交21.83%；國指成份股成交金額129.96億元，佔大市成交34.29%。
24隻雙櫃台股，總成交0.42億元人民幣，相當於約0.45億港元，佔大市成交的0.12%。
窩輪及牛熊證成交金額減少33.46%，至67.24億元，佔大市成交17.73%。牛熊證成交金額29.64億元，減少40.82%；窩輪成交金額37.6億元，減少26.23%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、美團（3690）拖累大市。藥明生物（2269）、比亞迪（1211）、中芯國際（0981）貢獻恒指較多。
藍籌9隻升，69隻下跌，2隻無升跌。藥明生物（2269）升3.63%，收報44.2元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌4.85%，收報49元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，26隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報19.9元，升1.95%；跌幅最大的是理想（2015）收報149.4元，跌4.72%。
恒指跌穿10天線(17962.54點)。科指跌穿250天線(3979.24點)。
北水南下合計淨流入24.74億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出62.64億元人民幣，終止單日流入。
中海油（0883）：陸豐12-3油田投產 明年日產2.95萬桶。收報13.6元，跌0.87%。
4間公司最快今日公布業績，績前表現如下，玖龍紙業（2689）收報4.58元，升0.22%。時代集團控股（1023）收報0.92元，升2.22%。澳洲成峰高教（1752）收報0.052元，無升跌。威鋮國際（1002）收報0.067元，無升跌。
樂艙物流（2490）上市，定價5.13元。平上市高位5.13元，創上市新低，見4.92元，收報4.92元，跌4.09%。
友芝友生物（2496）上市，定價16元。創上市新高，見16.8元，平上市低位16元，收報16.3元，升1.88%。
恒大（3333）受查不符發新票據資格，境外債重組方案恐推倒重來。收報0.41元，跌25.45%。
偉鴻（3321）發行5200萬港元的可換股債券，陳冠企入主小股東權益大攤薄。停牌。
中油潔能（1759）掛牌售河南藍天，底價2800萬元。平上市低位0.4元，收報0.4元，無升跌。
卓能（0131）發盈喜料上半年扭虧為盈，轉賺5300萬元。收報1.5元，無升跌。
「郭老太」再增持新地（0016），涉資6682萬元。收報80.4元，跌1.29%。
破頂股包括，永聯豐控股（8617）創上市新高，見2.95元，收報2.75元，升8.7%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1081.8元，收報1081元，跌0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1088.55元，收報1088.55元，升0.02%；友芝友生物（2496）創上市新高，見16.8元，平上市低位16元，收報16.3元，升1.88%；寶光實業（0084）創52周高，見0.093元，收報0.07元，升2.94%；大豐港（8310）創52周高，見0.34元，收報0.335元，升28.85%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.55元，無升跌；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.85元，收報0.76元，升22.58%；中國天然氣（0931）創52周高，見0.47元，收報0.46元，升4.55%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.36元，收報3.28元，跌1.5%；MONGOL MINING（0975）創52周高，見4元，收報3.83元，跌1.29%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.61元，收報0.58元，升9.43%；TBKS HLDGS（1960）創52周高，見0.58元，收報0.385元，跌8.33%。
38隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.485元，收報0.5元，跌5.66%；興業物聯（9916）低見0.435元，收報0.435元，跌11.22%；萬科（2202）低見8.6元，收報8.7元，跌2.58%；奧園（3883）低見0.285元，收報0.31元，跌73.73%；中駿集團（1966）低見0.285元，收報0.3元，跌10.45%；中梁（2772）低見0.295元，收報0.295元，跌6.35%；中國置業（0736）低見0.098元，收報0.098元，跌16.95%；譚仔國際（2217）低見1.48元，收報1.48元，跌2.63%；嘉里物流（0636）低見6.64元，收報6.7元，跌2.19%；京東（9618）低見115.7元，收報116.1元，跌3.49%。
41隻股份創52周低，其中十隻包括，慶鈴汽車股份（1122）低見0.64元，收報0.66元，升1.54%；恒大汽車（0708）低見0.69元，收報0.71元，跌21.11%；九龍倉置業（1997）低見28.7元，收報28.75元，跌3.85%；新世界發展（0017）低見14.82元，收報14.98元，跌2.09%；嘉華國際（0173）低見2.17元，收報2.18元，無升跌；晶門半導體（2878）低見0.315元，收報0.32元，跌3.03%；中遠海發（2866）低見0.84元，收報0.85元，跌1.16%；恒安（1044）低見25.4元，收報25.45元，跌2.49%；信義光能（0968）低見5.54元，收報5.59元，跌3.62%；大酒店（0045）低見5.95元，收報5.96元，跌3.87%。
異動股
上升異動股，包括，環球友飲智能（8496）收報0.5元，升29.87%；大豐港（8310）創52周高，見0.34元，收報0.335元，升28.85%；珠光控股（1176）收報0.52元，升28.4%；申港控股（8631）收報0.071元，升26.79%；中國再生醫學（8158）收報1.2元，升25%；普達特科技（0650）收報0.52元，升23.81%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.85元，收報0.76元，升22.58%；亞洲先鋒娛樂（8400）收報0.039元，升21.88%；易通訊集團（8031）創52周高，見0.72元，收報0.62元，升19.23%；泰凌醫藥（1011）收報0.094元，升18.99%。
下跌異動股，包括，奧園（3883）創上市新低，見0.285元，收報0.31元，跌73.73%；LET GROUP（1383）創上市新低，見0.039元，收報0.048元，跌66.9%；華美樂樂（8429）收報0.043元，跌27.12%；恒大（3333）收報0.41元，跌25.45%；凱升控股（0102）見52周低0.088元，收報0.088元，跌23.48%；TEAMWAY INTL GP（1239）創上市新低，見0.041元，收報0.041元，跌22.64%；恒大汽車（0708）見52周低0.69元，收報0.71元，跌21.11%；龍昇集團控股（6829）收報0.133元，跌18.9%。
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