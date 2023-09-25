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證監會：虛擬資產平台需監管才可穩步發展

JPEX事件繼續發酵，證監會今日宣布將公布4份虛擬資產交易平台名單，包括基於公眾要求，提供「虛擬資產交易平台申請者名單」。行政總裁梁鳳儀認為，今次事情說明是平台必需要監管才可更加穩步地發展，如果是以往沒有監管規定，投資者亦無法識別平台是否安全。

證監會建立監管規定的初心是提供一個受監管的渠道，有如購買股票或其他投資產品，讓投資者知道開戶後，其資產可有所隔離及受保護，但不能排除無詐騙出現，未來將加強信息傳播，亦會再進一步加強投資者教育。

證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣表示，設立過渡期是為了6月1日前已在港營運以及準備申請牌照的平台做準備，提供合理時間調整內部問題，以符合到證監會法規及要求。她又指，證監會很早已向業界清晰傳達有關資訊，如果平台無意申領牌照，應著手以有序方式停止在港營業。她重申，無論有沒有設立過渡期 ，不法份子亦會繼續進行不法行為，大眾需提高警覺。

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