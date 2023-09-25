騰訊（0700）戰略投資的虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）宣布，與內地數字銀行微眾銀行簽訂戰略合作意向書，積極探索透過技術交流，加強深港兩地創新合作，推動大灣區金融科技融合發展，助力中小企拓展商機。
根據戰略合作框架，富融將借助微眾銀行在數碼普惠金融領域的經驗，開發創新金融科技技術，並應用至大灣區金融合作場景，同時針對中小企融資困難的痛點，研發更多創新數碼金融產品。
Fusion Bank執行董事及行政總裁徐源宏先示：今次戰略合作意向反映其背靠騰訊股東的優勢，亦充分反映雙方在金融科技領域的強大實力，是該行戰略升級過程中的重要里程碑。
微眾銀行行長李南青表示，富融在推動香港金融科技發展方面扮演著重要角色，十分高興能與其探討實現戰略合作，共同探索金融科技創新應用，拓寬數字金融業務邊界，為雙方帶來更多發展機遇。
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