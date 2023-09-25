moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

信銀國際上半年新發信用卡數量升1倍 消費簽帳額大致回復疫情前

中信銀行（國際）公布，今年上半年新發行信用卡數量按年升約一倍，而信用卡消費簽賬額按年升六成，其中海外簽賬額更升超一倍，而高淨值客戶平均每月信用卡消費簽賬較整體信用卡客戶高出近2倍。中信銀行（國際）個人及商務銀行業務存貸產品執行總經理嚴偉德先生表示，信銀國際大部分消費簽帳額已回復到疫情前。

嚴偉德表示，香港於2月開關，今年信用卡數據實際上只能計算到約4個月數據，加上政府推出夜市經濟，及往後聖誕節假期日推動等，有信心將推動信用卡消費及銀行業務增長，預料兩者業務於下半年增長會較上半年增長大。他續指，信銀國際今年上半年本行私人銀行業務的新客戶按年升逾1.3倍。

另外，信銀國際今推出信銀國際 Jewel World Elite Mastercard卡，專為高淨值人士（指資產規模達400萬元或以上），向所有合資格零售簽賬均可獲每月上限為3800元的現金回贈，以及其他優惠。

其他報道

野村香港中國投資銀行業務主席據報被禁離華

虛銀富融伙微眾銀行 推動大灣區金融科技發展

匯豐加港元定期息 6個月最高4.5厘

時代集團全年多賺82% 末期息派7仙

【有片：埋身擊】歐洲貨幣反覆偏軟 現水平不宜買入

蘋果擬在未來5年將印度廠產能提高至五倍以上

證監會：虛擬資產平台需監管才可穩步發展

半日沽空金額減少25% 盈富沽空減54%

恒指半日跌224點 科指跌1.8% 跌穿250天線 奧園跌73%

滬深三大指數半日低收 創板指險守2000點

恒指半日跌224點 科指跌1.8% 跌穿250天線 奧園跌73%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR終止3連跌 創逾7周高

證監會新設虛資交易平台申請者名單 現有4個平台正申請牌照

軟銀擬發行債券型股票集資逾8億美元

中銀香港加推「跨境購物節」 優惠 BoC Pay一鍵領取200人幣消費紅包

TVB伙ASTORY翻拍港版韓劇《律戰江湖》

恒指低開10點 科指跌0.38% 友芝升2.5% 樂艙無升跌 奧園跌69%

康泰獲本地薑中資競購 品牌望復活 東海旅遊：組入標財團 擬投資逾千萬

中海油：陸豐12-3油田投產 明年日產2.95萬桶

港股ADR跌51點 夜期低水17點 樂艙、友芝上市 玖紙等業績

途虎IPO下限28元定價 超購1.6倍 一手籤率100%

北水增持工行 減持中石油

 