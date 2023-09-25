中信銀行（國際）公布，今年上半年新發行信用卡數量按年升約一倍，而信用卡消費簽賬額按年升六成，其中海外簽賬額更升超一倍，而高淨值客戶平均每月信用卡消費簽賬較整體信用卡客戶高出近2倍。中信銀行（國際）個人及商務銀行業務存貸產品執行總經理嚴偉德先生表示，信銀國際大部分消費簽帳額已回復到疫情前。
嚴偉德表示，香港於2月開關，今年信用卡數據實際上只能計算到約4個月數據，加上政府推出夜市經濟，及往後聖誕節假期日推動等，有信心將推動信用卡消費及銀行業務增長，預料兩者業務於下半年增長會較上半年增長大。他續指，信銀國際今年上半年本行私人銀行業務的新客戶按年升逾1.3倍。
另外，信銀國際今推出信銀國際 Jewel World Elite Mastercard卡，專為高淨值人士（指資產規模達400萬元或以上），向所有合資格零售簽賬均可獲每月上限為3800元的現金回贈，以及其他優惠。
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