新世界發展（0017）旗下捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」首度舉行「未來築職」計劃，獲其士集團支持，連同16間創新企業，聚焦支援逾100名兒童之家的青年，並引入無限試工模式及一系列創新職涯規劃工作坊，助青年啟迪志向，擴闊視野。
策略夥伴其士集團主席兼董事總經理郭海生表示，是次Share for Good開展「未來築職」計劃，與其士推動青年事務的理念不謀而合。集團很榮幸成為計劃的策略夥伴，與新世界發展集結商界、社福界及政府三方力量，攜手為兒童之家的100位青少年提供多種職場體驗活動。
上述16間大型及創新企業包括GoGoX 4、OneDegree Hong Kong、太平洋咖啡、敘福樓集團及匯豐香港等，以及5間非牟利團體，包括仁濟醫院、保良局、香港小童群益會、聖公會聖基道兒童院及寶血兒童村。
計劃內容包括 「無限試工」模式，鼓勵參加者於計劃期內盡情「試工」，進行各種行業探索，職位涵蓋各類新興及熱門行業，如雲端農業、低碳旅遊及社交平台推廣等。
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