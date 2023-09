Share for Good「未來築職」青年實習計劃上周六舉行啟動禮及工作坊,由社會福利署署長李佩詩(中)、Share for Good 青年及少數族裔委員會主席鄭余雅穎(右二)、其士集團人力資源部及總務部總經理黃美思(左二)、新世界發展有限公司執行董事及人力資源高級總監趙慧嫻(左一)及 Share for Good 董事溫師雁(右一)擔任主禮嘉賓。