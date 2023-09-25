已故舖王鄧成波生前任董事的公司，被指於一宗公司股份買賣中，拖欠戴德梁行的服務費790.7萬元。戴德梁行上周五（22日）入稟高等法院，向涉案公司追討欠款。
原告戴德梁行（香港）有限公司，被告國海集團有限公司（Sino Harbour Holdings Limited）。
入稟狀指，原告於2019年7月，就Excel Billion Corporation Limited和Strategic Champ Holdings Limited的股份買賣，向被告提供服務，被告同意支付1115.1萬元。原告亦發出一張發票，並與被告董事鄧成波作出多次跟進。
2021年5月鄧成波去世。2022年1月被告透過鄧耀昇和Raymond Tang知悉相關欠款，並答應在該年底前以12期清還款項，但被告只支付三期合共324.4萬元後，仍欠790.7萬元，原告遂入稟追討。
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