moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

戴德梁行入稟 追討已故舖王鄧成波公司790萬元服務費

已故舖王鄧成波生前任董事的公司，被指於一宗公司股份買賣中，拖欠戴德梁行的服務費790.7萬元。戴德梁行上周五（22日）入稟高等法院，向涉案公司追討欠款。

原告戴德梁行（香港）有限公司，被告國海集團有限公司（Sino Harbour Holdings Limited）。

入稟狀指，原告於2019年7月，就Excel Billion Corporation Limited和Strategic Champ Holdings Limited的股份買賣，向被告提供服務，被告同意支付1115.1萬元。原告亦發出一張發票，並與被告董事鄧成波作出多次跟進。

2021年5月鄧成波去世。2022年1月被告透過鄧耀昇和Raymond Tang知悉相關欠款，並答應在該年底前以12期清還款項，但被告只支付三期合共324.4萬元後，仍欠790.7萬元，原告遂入稟追討。

【案件編號：HCA 1527/23】

其他報道

Share for Good伙其士集團推無限試工計劃 助兒童之家青年職涯規劃

信銀國際上半年新發信用卡數量升1倍 消費簽帳額大致回復疫情前

野村香港中國投資銀行業務主席據報被禁離華

虛銀富融伙微眾銀行 推動大灣區金融科技發展

匯豐加港元定期息 6個月最高4.5厘

時代集團全年多賺82% 末期息派7仙

【有片：埋身擊】歐洲貨幣反覆偏軟 現水平不宜買入

蘋果擬在未來5年將印度廠產能提高至五倍以上

證監會：虛擬資產平台需監管才可穩步發展

半日沽空金額減少25% 盈富沽空減54%

恒指半日跌224點 科指跌1.8% 跌穿250天線 奧園跌73%

滬深三大指數半日低收 創板指險守2000點

恒指半日跌224點 科指跌1.8% 跌穿250天線 奧園跌73%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR終止3連跌 創逾7周高

證監會新設虛資交易平台申請者名單 現有4個平台正申請牌照

軟銀擬發行債券型股票集資逾8億美元

中銀香港加推「跨境購物節」 優惠 BoC Pay一鍵領取200人幣消費紅包

TVB伙ASTORY翻拍港版韓劇《律戰江湖》

恒指低開10點 科指跌0.38% 友芝升2.5% 樂艙無升跌 奧園跌69%

康泰獲本地薑中資競購 品牌望復活 東海旅遊：組入標財團 擬投資逾千萬

中海油：陸豐12-3油田投產 明年日產2.95萬桶

港股ADR跌51點 夜期低水17點 樂艙、友芝上市 玖紙等業績

途虎IPO下限28元定價 超購1.6倍 一手籤率100%

北水增持工行 減持中石油