傳承教育（8195）較早前宣布委任麥明詩為非執行董事，並與她旗下公司簽訂顧問協議。集團主席兼執法董事袁裕深表示，他們已與麥明詩認識多年，她加入董事會後已參與過一次會議，集團相信以麥明詩的公開試經驗、人脈關係、在娛樂圈曝光、她的美國律師資格及社會服務經驗等，均可以幫助到集團業務及人脈，並就管理及業務發展給予意見。現時集團和她訂下三年合约，如她對集團業務發展帶來幫助，會到時考慮再續约，假若她對業務發展帶來貢獻，集團不排除向麥明詩發購股權。
他又指出，集團未有找麥明詩拍廣告，或找來她媽媽合作。但是他們相信麥明詩在教育領域的網絡、可以給予集團意見。除了找來星級的麥明詩任非執行董事之外，集團未有特定計劃找來更多星級人物加入董事會，並謂現有董事人數適合，最重要是能否幫助公司與否。現時集團最重要是投資人材幫來發展，因此已向導師、管理層及內部職員授出相當於股本約一至兩成的購股權作為激勵。
現時財商教育及私立輔助教育業務各佔集團76%及23%業務比重。袁裕深稱，當中財商教育共有10名導師，累計有5萬學員，當中過萬學員有付費，目前在學中學員約300至500人。該部門主要在股票、期權、指數領域提供課程。他們亦獲多間證券商接觸，探索在美國期貨市場方面開班。另私立輔助教育業務現有學員約2萬多人，約有30名導師。
至於在轉板方面，他指出，集團會待明年3月底止年度業績刊發後，並視乎當局在GEM板的發展諮詢後，再作安排。他相信，轉板有助擴濶闊投資者光譜，及推動交投增加。儘管近年GEM板表現沉靜，集團股份目前又在GEM板上市，面對成來較高，但是他認為始終情況好過私人公司，並且獲聯交所認可，需要出具年報及財務報表，令投資者信心增加。有上市地位，亦利便招聘導師。
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