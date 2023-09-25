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恒指收市跌328點 內房跌人幣貶穿7.31 北水流入 南水回吐

市場續憂加息，美股上周下跌，A股港股上日急彈，今早無以為繼，港股隨ADR夜期向下，低開10點，不過，恒大（3333）債務危機拖累，彭博行業研究中資地產股指數曾跌最多6.92%，是2022年12月7日後最大跌幅，當日跌幅為7.41%。人民幣亦受影響，恒大、奧園（3883）急挫，逆轉人民幣今早升勢，開市後急貶穿7.30，港股A股跌幅亦隨之擴大，臨近港股收市更進一步貶穿7.31，恒指失守18000點關，南水全日亦轉流出80.39億元，全數回吐上周五的74.9億元流入金額，同時亦是8月28日後流出金額最多，當日流出82.47億。大市成交亦再次低於800億元。

恒指今早低開10點，高位跌10點，低位跌334點，高低波幅324點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為18.12%，下跌為44.79%，無升跌為37.07%。

恒指收市跌328點或1.82%，報17729點，大市成交金額742億元，較上日減少27.09%，是9月20日712.97億元成交後最少；國指跌132點或2.11%，報6130點。恒生科技指數收報3882點，跌2.72%。

藍籌股成交金額340.5億元，佔大市成交45.88%；科指成份股成交金額178.67億元，佔大市成交24.07%；國指成份股成交金額285.03億元，佔大市成交38.41%。

24隻雙櫃台股，總成交0.57億元人民幣，相當於約0.61億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少21.8%，至79.03億元，佔大市成交10.64%。牛熊證成交金額37.51億元，減少25.12%；窩輪成交金額41.52億元，減少18.54%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）拖累大市。藥明生物（2269）、中芯國際（0981）、聯通（0762）貢獻恒指較多。

藍籌5隻升，75隻下跌，0隻無升跌。藥明生物（2269）升2.46%，收報43.7元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌6.47%，收報14.16元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是中芯國際（0981）收報19.8元，升1.43%；跌幅最大的是理想（2015）收報144.7元，跌7.72%。

恒指跌穿10天線(17952.14點)。科指失守250天線(3979.11點)。

北水南下合計淨流入60.33億元，終止單日流出，對上一次連續1日淨流入是9月14日。南水北上合計淨流出80.39億元人民幣，終止單日流入。

午後消息股表現

匯豐加港元定期息 6個月最高4.5厘。匯控（0005）收報61.05元，跌0.57%；恒生銀行（0011）收報96.1元，跌0.41%；中銀香港（2388）收報21.3元，跌0.93%。

時代集團（1023）全年多賺82% 末期息派7仙。收報0.88元，跌2.22%。

今早及隔晚消息股表現

中海油（0883）：陸豐12-3油田投產 明年日產2.95萬桶。收報13.58元，跌1.02%。

4間公司最快今日公布業績，績前表現如下，玖龍紙業（2689）收報4.52元，跌1.09%。澳洲成峰高教（1752）收報0.052元，無升跌。威鋮國際（1002）收報0.069元，升2.99%。

樂艙物流（2490）上市，定價5.13元。平上市高位5.13元，創上市新低，見4.88元，收報5.1元，跌0.58%。

友芝友生物（2496）上市，定價16元。創上市新高，見16.8元，平上市低位16元，收報16元，無升跌。

恒大（3333）受查不符發新票據資格，境外債重組方案恐推倒重來。收報0.43元，跌21.82%。

偉鴻（3321）發行5200萬港元的可換股債券，陳冠企入主小股東權益大攤薄。停牌。

中油潔能（1759）掛牌售河南藍天，底價2800萬元。平上市低位0.4元，收報0.4元，無升跌。

卓能（0131）發盈喜料上半年扭虧為盈，轉賺5300萬元。收報1.51元，升0.67%。

「郭老太」再增持新地（0016），涉資6682萬元。收報80.2元，跌1.53%。

破頂股表現

破頂股包括，永聯豐控股（8617）創上市新高，見2.95元，收報2.75元，升8.7%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1081.8元，收報1081元，跌0.03%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1088.55元，收報1088.55元，升0.02%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1010.9元，收報1010.9元，升0.14%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見161.85元，收報161.85元，升0.03%；友芝友生物（2496）創上市新高，見16.8元，平上市低位16元，收報16元，無升跌；寶光實業（0084）創52周高，見0.093元，收報0.07元，升2.94%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.17元，收報0.17元，升22.3%；大豐港（8310）創52周高，見0.34元，收報0.31元，升19.23%；安寧控股（0128）創52周高，見0.55元，收報0.52元，跌5.45%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.85元，收報0.76元，升22.58%；聯亞集團（0458）創52周高，見2元，收報2元，無升跌；中昌國際控股（0859）創52周高，見0.27元，收報0.27元，升12.5%；中國天然氣（0931）創52周高，見0.47元，收報0.46元，升4.55%；中石化冠德（0934）創52周高，見3.36元，收報3.25元，跌2.4%。

破底股方面

54隻股份創上市新低，其中十隻包括，奧園健康（3662）低見0.485元，收報0.495元，跌6.6%；彩生活（1778）低見0.4元，收報0.405元，跌10%；遠洋服務（6677）低見0.86元，收報0.89元，跌5.32%；興業物聯（9916）低見0.435元，收報0.475元，跌3.06%；萬科（2202）低見8.6元，收報8.6元，跌3.7%；奧園（3883）低見0.285元，收報0.325元，跌72.46%；中駿集團（1966）低見0.285元，收報0.29元，跌13.43%；中梁（2772）低見0.28元，收報0.29元，跌7.94%；中國置業（0736）低見0.096元，收報0.12元，升1.69%；宇華教育（6169）低見0.6元，收報0.6元，跌7.69%。

89隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.33元，收報0.335元，跌5.63%；希望教育（1765）低見0.485元，收報0.49元，無升跌；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；慶鈴汽車股份（1122）低見0.64元，收報0.65元，無升跌；五菱（0305）低見0.55元，收報0.55元，跌3.51%；恒大汽車（0708）低見0.69元，收報0.7元，跌22.22%；希慎（0014）低見14.9元，收報15.02元，跌2.09%；九龍倉置業（1997）低見28.5元，收報28.85元，跌3.51%；新世界發展（0017）低見14.82元，收報14.96元，跌2.22%；嘉華國際（0173）低見2.16元，收報2.16元，跌0.92%。

異動股

上升異動股，包括，新愛德集團（8412）創52周高，見2元，收報2元，升100%；港灣數字（0913）收報0.74元，升39.62%；浙江永安（8211）收報0.05元，升31.58%；環球友飲智能（8496）收報0.5元，升29.87%；聲揚集團（8163）收報0.131元，升28.43%；國藥科技股份（8156）收報0.15元，升27.12%；易通訊集團（8031）創52周高，見0.72元，收報0.66元，升26.92%；綜合環保集團（0923）收報0.043元，升22.86%；TAI PING CARPET（0146）創52周高，見0.85元，收報0.76元，升22.58%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.17元，收報0.17元，升22.3%。

下跌異動股，包括，奧園（3883）創上市新低，見0.285元，收報0.325元，跌72.46%；LET GROUP（1383）創上市新低，見0.039元，收報0.051元，跌64.83%；中國數字視頻（8280）平上市低位0.022元，收報0.022元，跌31.25%；TEAMWAY INTL GP（1239）創上市新低，見0.036元，收報0.037元，跌30.19%；華美樂樂（8429）收報0.043元，跌27.12%；佳兆業健康（0876）創上市新低，見0.019元，收報0.019元，跌26.92%；馬可數字科技（1942）收報10.16元，跌26.91%；星光文化（1159）收報0.232元，跌25.16%；陽光１００中國（2608）見52周低0.07元，收報0.073元，跌24.74%。

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