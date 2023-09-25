他又指，當局招徠更多家族辦公室後，有需要提供更多配套，利便吸引他們在港股市場投資，例如能否討論，設立閉環機制讓內地背景的家族辦公室到境外投資，作分散投資。就算當前新加坡加入競爭，他相信，香港市場具深度及產品較多，二手市場集資欠奉，因此仍然有優勢。至於在近年港股市場充斥財困的內房公司，及內地不同行業公司來港上市不久即面對內地監管措施致引發波動，影響投資者胃納，他認為這為宏觀的問題。最終有需要兩地監管機構去探討，並引進內地具質素的企業過來上市。因應內地最近出招致不少企業未能如期上市，他認為可以探討，引進白酒及醫美行業股份，過來香港上市，吸引更多國際投資者過來。

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