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恒生：續料香港今年經濟增長4%

恒生（0011）經濟研究部發表報告，認為就業市場環境有所好轉，各項指標均錄得顯著改善。參考最新數據，維持香港今年經濟增長4.0%的預測不變。

恒生指，在之前的報告中曾經提到，消費將是今年經濟復蘇的主要動力。相信第二季的情況依然相類似，私人消費支出按年增長8.2%，按季則升3.9%。旅遊業的復蘇亦對本地經濟產生積極作用，可見於服務出口的強勁增長。最新數據顯示，8月份訪港旅客人次接近410萬，約為疫情前的84%。有關數據繼續支持旅遊業正在好轉並推動香港經濟復蘇的觀點。

報告指，香港經濟在今年上半年錄得增長，預計消費和訪港旅遊將在今年下半年繼續支持復蘇，但外圍負面因素帶來的影響也不容忽視。首先，高利率環境或持續一段時間。美國加息導致本地利率上升，今年大部分時間銀行同業拆息呈上升趨勢。除非聯邦儲備局轉向減息，否則本地利率可能維持於高位。這或為企業投資及資產市場帶來壓力。

其次，環球經濟放緩將繼續對外貿領域構成挑戰。自2022年初以來，對外貿易持續下降，未來一段時間可能繼續偏弱。但由於比較基數較低，今年底進出口的跌幅或會趨緩。

恒生指，總體而言，對於今年香港經濟復蘇的看法繼續維持不變，但同時密切關注外圍的不利因素。維持今年香港經濟增長4.0%的預測。

 

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