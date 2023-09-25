此前，Aswin Techajareonvikul曾透露，Big C 擬最快第4季尋求在香港和曼谷雙重上市，料將籌集最多10億美元(78億港元)。但亦有報道指，考慮環球市況不佳，Big C母企Berli Jucker曾表示擬推遲上市計劃。

據報，Techajareonvikul 訪港期間曾分別與財政司司長陳茂波及港交所（0388）行政總裁歐冠昇會面，商討Big C在港上市計劃。

Big C早前收購阿布泰，將旗下24間分店易名為 Big C ，並計劃未來3年 ，每年開設25間分店，冀於2026年分店數目達99間。

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