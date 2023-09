早前收購阿布泰生活百貨(AboutThai)的泰國連鎖超級市場 Big C 正式登陸香港。 Big C宣布,將於明天(26日)於尖沙咀美麗華廣場的旗艦店舉行開幕禮, Big C 行政總裁 Aswin Techajareonvikul 會來港主持儀式,商務及經濟發展局局長丘應樺亦會到場參觀,見證 Big C 進駐香港。