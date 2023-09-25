澳門博彩監察協調局最新公布，在推動貴賓博彩方面，落實中介人數目上限措施。經濟財政司訂定到2024年，當地博彩中介人數目規範在50間。當中以金沙中國（1928）旗下博彩企業威尼斯人及澳門博彩（0880）旗下澳娛綜合獲批數目最多，分別多達12間。永利澳門（1128）及銀河娛樂（0027）則獲批數目最少，只容許各佔5間。
至於其他博彩企業方面，包括新濠博亞（美：MLCO）及美高梅中國（2282）方面，則各獲批准可聘用8個中介人。截至2023年7月18日，全澳門共有36個已登記的博彩中介人。在此之餘，博監局亦公布，根據第16/2022號法律《娛樂場幸運博彩經營業務制度》第二十一條第五款的規定，於7月31日訂定2024年度與中介人合作的合作人年度總數上限為250人。
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