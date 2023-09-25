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玖龍紙業全年轉蝕23.8億元人幣 不派末期息

玖龍紙業（2689）公布全年業績，年內盈轉虧，虧損23.8億元（人民幣，下同），去年純利則為32.8億元。集團解釋，有關下跌主要由於包裝紙售價下降及毛利率減少所致，每股虧損0.51元，不派末期息。

年內收入為567.39億元，按年跌12.1%，其中佔總收入九成的包裝紙業務（包括卡紙、高強瓦楞芯 紙及塗布灰底白板紙）收入為510.1億元，按年跌14.87%；毛利為15.3億元，按年暴跌78.1%；毛利率為2.7%，按年大跌8.1%。集團解釋，收入及毛利下跌主要由於產品售價下跌所致，年內平均售價減少約15%、銷售量則增加3.4%的淨影響所致，銷量上升則受中國業務銷量上升約60萬噸所帶動。

截至6月30日包裝紙板、文化用紙、高價特種紙及漿產品的設計年產能總額約為2290萬噸，其中卡紙、高強瓦楞芯紙、塗布灰底白板紙、文化用紙、高價 特種紙及漿產品分別約為1260萬噸、340萬噸、260萬噸、1.1百萬噸及320萬噸。四家美國漿紙廠年產能約為130萬噸產品。

集團展望，地緣政治危機未解除，海外經濟緊縮等不利出口業務令營商環境仍然充滿變數。而玖龍將做好產銷平衡，推進原料佈局，並以創新產品應對市場需求，降本增效，並做好安全及綠色生產，盡快扭虧為盈。

 

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