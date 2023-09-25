今次調查訪問了超過200間覆蓋多種私募市場投資策略的LP和GP，當中包括香港投資者。GP和LP均表示希望LP與較少的GP建立更深入的關係。此外，GP表示在投資領域之外， 最大挑戰在於募資更加困難。高盛資產管理合夥人兼美國另類多策略投資主管Francis Idehen表示，調查結果顯示LP不但對大多數投資策略處於低配狀態，而且大部分LP正在增加配置。

調查顯示，受訪者認為前幾大風險為經濟衰退、地緣政治衝突、通脹及利率，各佔48%、46%、43%及37%。當中在經濟衰退風險方面，77%受訪者預期未來兩年美國將會陷入衰退，其中23%認為將於2023年出現衰退，而2024年則為53%。投資者對歐元區較悲觀：90%的受訪者認為歐元區將陷入衰退，其中42%預期在2023年，2024年為44%。從全球整體來看，51%的受訪者預計今年年底利率將維持不變，40%預計利率升高。美國方面，49%的受訪者預計將加息，45%認為利率將維持不變。

調查結果顯示，在八大資產類別中，受訪者前幾大資產配置在併購、私募信貸及房地產佔比最多，分別為12.2%、10.1%及9.6%。LP表示更傾向於低配私募股權策略。LP最低配的幾大類別為共同投資、機會型投資/不良資產投資、基礎設施及創投，各佔51% 、46%、44%及41%。

高盛合夥人兼房地產投資全球主管Jim Garman表示，房地產資產正在重新定價，加上未來三年超過兩萬億美元的到期潮可能推動市場進一步重新估值，部分LP對房地產配置仍保持謹慎態度。在技術創新、人口結構變化和可持續發展支撐的地產領域中，擁有相關資產和專業運營能力的GP將迎來機會。

雖然大多數GP認為透過出售資產退出投資是未來一年最可能實現流動性的途徑，但仍有許多LP願意較慢退出，而不是在二級市場上拋售。如果未來一年上述兩種退出的價差收窄，或LP選擇削減投資組合，這一情形可能發生變化。

其他報道

內地9月批89款國產遊戲版號 未見騰訊網易

證監會：星美前行政總裁梁鳳儀有耗散資產可能 取臨時禁制令保存資產

玖龍紙業全年轉蝕23.8億元人幣 不派末期息

澳門訂定明年貴賓博彩中介人數目上限為50名 澳博金沙各佔12名

OKX：3月至今一直準備申請牌照 料下月底提交正式申請

雪湖減持艾德韋宣 Invesco減持味千 齊降至5%以下

恒生：續料香港今年經濟增長4%

收購阿布泰︱Big C 正式登陸香港 旗艦店明開幕

王幹文倡SPAC市場降集資門檻及現金行使權證

鄧聲興：倡印花稅改單邊收、引內地公募、設機制供家族辦公室資金投資

全日沽空金額減少29% 比率逾一周低 盈富沽空減60%

ZA Bank上半年淨收入升至約1.52億元

恒指收市跌328點 內房跌人幣貶穿7.31 北水流入 南水回吐

戴德梁行入稟 追討已故舖王鄧成波公司790萬元服務費

傳承教育：不排除麥明詩對業務有貢獻時向她授出購股權

Share for Good伙其士集團推無限試工計劃 助兒童之家青年職涯規劃

信銀國際上半年新發信用卡數量升1倍 消費簽帳額大致回復疫情前

野村香港中國投資銀行業務主席據報被禁離華

虛銀富融伙微眾銀行 推動大灣區金融科技發展

匯豐加港元定期息 6個月最高4.5厘

時代集團全年多賺82% 末期息派7仙

【有片：埋身擊】歐洲貨幣反覆偏軟 現水平不宜買入

蘋果擬在未來5年將印度廠產能提高至五倍以上

證監會：虛擬資產平台需監管才可穩步發展