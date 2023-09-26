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美債息倒掛見至少4個月最窄 美股上升 道指升43點

美債息上升，債息續倒掛但創至少4個月最窄，美股上升。芝加哥聯儲行長Goolsbee稱，經濟可能實現軟著陸，但存在諸多風險。穆迪警告若聯邦政府停止運作，美國評級將受負面影響。標普預測，今年餘下時間美國經濟勢將放緩，未來兩年GDP增速將低於趨勢水平。在罷工的荷里活編劇潛在達成新勞資協議後，Netflix領漲影視制作商個股。亞馬遜上漲約1.7%，其雲計算部門的負責人表示，看到對人工智能晶片的「巨大需求」。

道瓊斯工業平均指數收漲43點，升幅0.13%，報34006點。標普500指數收漲17點，升幅0.41%，報4337點。納斯達克綜合指數收漲59點，或0.46%，報13271點。

聯合健康升0.83%，報510.28美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻27點，而麥當勞跌0.9%，報269.78元，拖累道指16點。

科技股方面，蘋果收市報176.08元，升0.73%，谷歌母公司Alphabet收市報131.11元，升0.66%，亞馬遜收市報131.27元，升1.66%，Facebook收市報300.83元，升0.58%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.63%，報450點。德國DAX指數收跌0.98%，報15405點；法國CAC 40指數跌0.85%，報7123點；英國富時100指數收跌0.78%，報7623點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.11%，報6569點。

美國2年期債息曾升最多0.51%，是9月20日後最大升幅。高見5.1357厘，是9月22日5.1399厘後最高。收市報5.1249厘，是9月21日後收市新高，當日報5.1438厘。

美國10年期債息曾升最多2.53%，是8月10日後最大升幅，當日升幅為2.57%。高見4.5457厘，是2007年10月18日4.568厘後最高。收市報4.5334厘，是2007年10月17日後收市新高，當日報4.5522厘。收報4.5334元，升2.25%。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至58.129基點，是5月24日56.558基點後最窄。收市報59.581基點，是5月16日後收市最窄，當日報55.262基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至93.728基點，是3月7日90.501基點後最窄。收市報95.01基點，是3月6日後收市最窄，當日報91.096基點。

道指曾升最多0.16%，是9月22日後最大升幅，當日升幅為0.25%。高見34017.53點，是9月22日34156.15點後最高。收市報34006.88點，是9月21日後收市新高，當日報34070.42點。

標指曾升最多0.43%，是9月22日後最大升幅，當日升幅為0.63%。高見4338.51點，是9月22日4357.4點後最高。收市報4337.44點，是9月20日後收市新高，當日報4402.2點。

納指曾升最多0.5%，是9月22日後最大升幅，當日升幅為0.98%。高見13277.83點，是9月22日13353.22點後最高。收市報13271.32點，是9月20日後收市新高，當日報13469.13點。

 

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