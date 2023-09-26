個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌0.08%，折合報304.15元；阿里巴巴（9988）升1.03%，折合報85.22元；美團（3690）升0.11%，折合報117.33元；匯控（0005）升0.95%，折合報61.63元；建行（0939）跌0.26%，折合報3.74元。

道期現跌0.137%；標期現跌0.14%；納期現跌0.18%。日本東證指數現跌0.28%；韓國KOSPI指數現跌0.8%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.49%。

VIX指數隔晚跌1.74%或0.3點，報16.9點。

紐油現跌0.01%或0.01美元，報89.67美元；布油現跌0.12%或0.12美元，報93.17美元；金價現跌0.02%或0.42美元，報1915.5美元；LME 銅期貨隔晚跌0.93%或76.5美元，報8145.5美元。美國10年期債息現升0.31%或0.0143厘，報4.5477厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，亞太資源（1104）、百本醫護（2293）、卓能（集團）（0131）、旭輝永升服務（1995）、旭輝（0884）、恆和集團（0513）、盈健醫療（1419）、宏輝集團（0183）等。

途虎養車（9690）上市，定價28元。

澳洲成峰高教（1752）扭虧賺近560萬，恢復派息。

昊海生科（6826）料今年首三季多賺最多1倍。

內地9月批89款國產遊戲版號，未見騰訊（0700）及網易（9999）。

玖龍紙業（2689）全年轉蝕23.8億元人幣，不派末期息。

澳門訂定明年貴賓博彩中介人數目上限為50名，澳博（0880）金沙（1928）各佔12名。

雪湖減持艾德韋宣（9919），Invesco減持味千（0538），齊降至5%以下。

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