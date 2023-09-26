恒指今早低開67點或0.39%，報17661點，大市成交金額11億元；國指今早低開24點或0.41%，報6105點。恒生科技指數開市報3866點，跌0.42%。通訊服務、金融、非必需消費品、衛生保健股推低大市。上升股份比例為4.96%，下跌為4.73%，無升跌為90.29%。