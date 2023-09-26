恒指今早低開67點或0.39%，報17661點，大市成交金額11億元；國指今早低開24點或0.41%，報6105點。恒生科技指數開市報3866點，跌0.42%。通訊服務、金融、非必需消費品、衛生保健股推低大市。上升股份比例為4.96%，下跌為4.73%，無升跌為90.29%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。阿里巴巴（9988）、中石化（0386）、中芯國際（0981）貢獻恒指較多。
藍籌14隻升，36隻下跌，30隻無升跌。攜程（9961）升1.09%，報278.2元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌2.29%，報9.81元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股12隻升，11隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報278.2元，升1.09%；跌幅最大的是理想（2015）開市報138.6元，跌4.22%。
恒指低於主要平均線。科指10天線(3966.21點)跌穿250天線(3979.46點)。
途虎養車（9690）上市，定價28元。開市報28元，無升跌。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，亞太資源（1104）無成交，報1.07元。百本醫護（2293）無成交，報0.77元。卓能（0131）無成交，報1.51元。旭輝永升服務（1995）停牌。旭輝（0884）停牌。恆和集團（0513）無成交，報0.24元。盈健醫療（1419）無成交，報1.26元。宏輝集團（0183）無成交，報0.18元。
澳洲成峰高教（1752）扭虧賺近560萬，恢復派息。無成交，報0.052元。
昊海生科（6826）料今年首三季多賺最多1倍。開市報47.5元，升0.32%。
內地9月批89款國產遊戲版號，未見騰訊（0700）及網易（9999）。騰訊開市報301元，跌1.12%。網易（9999）開市報158元，無升跌。
玖龍紙業（2689）全年轉蝕23.8億元人幣，不派末期息。開市報4.52元，無升跌。
澳門訂定明年貴賓博彩中介人數目上限為50名，澳博（0880）金沙（1928）各佔12名。澳博無成交，報3.03元。金沙（1928）開市報23.4元，跌2.09%。
雪湖減持艾德韋宣（9919），Invesco減持味千（0538），齊降至5%以下。艾德韋宣無成交，報1.07元。味千（0538）無成交，報0.9元。
破頂股包括，MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.63元，開市報0.63元，升3.28%；中廣核礦業（1164）創52周高，見1.29元，開市報1.29元，升1.57%；中國萬天控股（1854）創52周高，見0.76元，開市報0.76元，升2.7%；寶發控股（8532）創52周高，見0.068元，開市報0.068元，升4.62%。
4隻股份創上市新低，包括京東（9618）低見115元，開市報115元，跌0.35%；卓航控股（1865）低見0.058元，開市報0.058元，跌3.33%；快狗打車（2246）低見0.9元，開市報0.9元，跌1.1%；京東集團－ＳＷ（9618）低見115元，開市報115元，跌0.35%。
創52周低，包括，新世界發展（0017）低見14.82元，開市報14.82元，跌0.94%；港鐵（0066）低見30.3元，開市報30.3元，無升跌；港鐵公司（0066）低見30.3元，開市報30.3元，無升跌；中國水務（0855）低見5.14元，開市報5.14元，跌0.19%。
異動股
上升異動股，包括，NEXION TECH（8420）開市報0.033元，升13.79%；象興國際（1732）開市報0.243元，升10.45%；北森控股（9669）開市報6.13元，升7.17%；梅斯健康（2415）開市報6.28元，升5.9%；新娛科控股（6933）開市報0.26元，升5.69%；匯隆控股（8021）開市報0.045元，升4.65%；寶發控股（8532）創52周高，見0.068元，開市報0.068元，升4.62%；友聯國際教育租賃（1563）開市報1.65元，升4.43%；馬可數字科技（1942）開市報10.6元，升4.33%；酷派集團（2369）開市報0.057元，升3.64%；海信家電（0921）開市報19.98元，升3.63%。
下跌異動股，包括，致豐工業電子（1710）開市報0.23元，跌7.26%；中國新電信（8167）見52周低0.035元，開市報0.035元，跌5.41%；華南城（1668）開市報0.44元，跌4.35%；成實外教育（1565）平上市低位0.112元，開市報0.112元，跌4.27%；理想汽車（2015）開市報138.6元，跌4.22%；國農金融投資（8120）開市報0.12元，跌4%。
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