由10月3日至6日（周二至周五），中銀香港13家指定分行將延長服務時間至晚上6時；10月7日（周六）則延長至下午5時。指定分行位於港九新界，包括：信德中心分行、中環永安集團大廈分行、銅鑼灣分行、中港城分行、廣東道中銀理財中心、尖沙咀分行、圓方分行、旺角分行、又一城分行、沙田分行、上水銀行服務中心、屯門市廣場分行，以及東薈城銀行服務中心。客戶到訪分行前，可通過中銀香港網站及「微服務」平台預約辦理銀行服務。由9月29日至10月7日，中銀香港將設有7x24小時跨境服務專線，為有需要的客戶服務。

為響應政府推出一系列活動吸引市民及旅客在港消費，中銀香港亦提供連串消費獎賞。無論是中銀信用卡客戶於本地消費或中國銀行信用卡客戶南下消費，均可於全港超過500個商戶享有折扣優惠，涵蓋餐飲、購物及消閒娛樂。中國銀行銀聯信用卡客戶於新地旗下新城市廣場、觀塘apm、上水廣場、屯門 V city 及元朗 YOHO MALL形點等25個重點商場消費滿指定金額，可享高達 1,200元新地商場贈券；於百老匯電器消費滿4,000元可享400元立減優惠。

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，預計在國慶假期間，將有更多南下客戶來港使用分行服務，該行進一步延長跨境客戶流量較大的13家分行營業時間，並安排跨境服務大使以及調動更多的服務資源，以提供多元化服務，加上豐富的消費獎賞，藉以提升客戶服務體驗。

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