港元現報7.8203元貶值38點子，曾貶值最多57點子，報7.8222元，是9月21日7.8263元後最弱。今早亦曾升值最多6點子，報7.8159元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升1.92點子至5.77655%，創紀錄新高；1星期HIBOR升13.32點子至5.92673%；2星期HIBOR升13.52點子至5.72696%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.96點子至5.30655%；6個月期HIBOR升5.57點子至5.36619%；12個月期HIBOR升0.73點子至5.50768%。

美元指數現報106.061升值0.063點或0.06%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43199%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.197%，終止連續2日擴闊，利差是2023年9月20日後最窄，當日差距為-0.1914%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2023年9月11日，當日利差報-1.1523%。

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