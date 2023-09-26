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恒指半日跌149點 見近10個月低 科指跌1.1% 見3個月低

大市整體偏弱，美期、A股下跌，南水續流出，北水亦轉流出、港元貶值、隔夜拆息創新高，恒指低見17556.3點，是2022年11月29日後最低，科指亦見6月6日後最低。

恒指今早低開67點，高位跌11點，低位跌172點，高低波幅162點。金融、通訊服務、信息技術、衛生保健股推低大市。上升股份比例為16.49%，下跌為31.81%，無升跌為51.68%。

恒指半日跌149點或0.84%，報17580點，大市成交金額387億元；國指跌55點或0.9%，報6074點。恒生科技指數收報3840點，跌1.1%。

藍籌股成交金額152.23億元，佔大市成交39.33%；科指成份股成交金額80.58億元，佔大市成交20.82%；國指成份股成交金額137.98億元，佔大市成交35.65%。

24隻雙櫃台股，總成交0.38億元人民幣，相當於約0.41億港元，佔大市成交的0.11%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.77%，至66.56億元，佔大市成交17.16%。牛熊證成交金額26.36億元，減少29.72%；窩輪成交金額40.2億元，減少3.18%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）拖累大市。美團（3690）、阿里巴巴（9988）、建行（0939）貢獻恒指較多。

藍籌15隻升，61隻下跌，4隻無升跌。周大福（1929）升4.31%，收報11.62元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌4.55%，收報10.06元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報35.6元，升1.57%；跌幅最大的是舜宇（2382）見52周低53.45元，收報53.8元，跌4.36%。

恒指續低於主要平均線。科指10天線(3963.58點)跌穿250天線(3979.35點)。

北水南下合計淨流出0.34億元，終止單日流入。南水北上合計淨流出34.14億元人民幣，較上日減少57.54%，連續第2日流出，累計流出114.53億元。

恒大（3333）前CEO夏海鈞等前高層據報被內地監管控制。開市報0.425元，跌1.16%。

途虎養車（9690）上市，定價28元。開市報28元，無升跌。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，亞太資源（1104）無成交，報1.07元。百本醫護（2293）無成交，報0.77元。卓能（0131）無成交，報1.51元。旭輝永升服務（1995）停牌。旭輝（0884）停牌。恆和集團（0513）無成交，報0.24元。盈健醫療（1419）開市報1.3元，升3.17%。宏輝集團（0183）無成交，報0.18元。

澳洲成峰高教（1752）扭虧賺近560萬，恢復派息。無成交，報0.052元。

昊海生科（6826）料今年首三季多賺最多1倍。開市報47.5元，升0.32%。

內地9月批89款國產遊戲版號，未見騰訊（0700）及網易（9999）。騰訊開市報301元，跌1.12%。網易（9999）開市報158元，無升跌。

玖龍紙業（2689）全年轉蝕23.8億元人幣，不派末期息。開市報4.52元，無升跌。

澳門訂定明年貴賓博彩中介人數目上限為50名，澳博（0880）金沙（1928）各佔12名。澳博開市報3.04元，升0.33%。金沙（1928）開市報23.4元，跌2.09%。

雪湖減持艾德韋宣（9919），Invesco減持味千（0538），齊降至5%以下。艾德韋宣開市報1.07元，無升跌。味千（0538）開市報0.89元，跌1.11%。

破頂股表現

破頂股包括，康耐特光學（2276）創上市新高，見6.55元，收報6.36元，升1.27%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1082.3元，收報1081.65元，升0.06%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見850.55元，收報850.5元，升0.08%；友芝友生物（2496）創上市新高，見17.66元，收報17.2元，升7.5%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.187元，收報0.179元，升5.29%；大豐港（8310）創52周高，見0.34元，收報0.31元，無升跌；中國天然氣（0931）創52周高，見0.49元，收報0.47元，升2.17%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.72元，收報0.72元，升18.03%；中廣核礦業（1164）創52周高，見1.42元，收報1.41元，升11.02%；知行集團控股（1539）創52周高，見0.68元，收報0.64元，升4.92%；中國萬天控股（1854）創52周高，見0.76元，收報0.76元，升2.7%；Ｆ８企業（8347）創52周高，見0.4元，收報0.4元，升21.21%。

破底股方面

41隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.05元，收報1.05元，跌3.67%；合景悠活（3913）低見0.57元，收報0.59元，無升跌；遠洋服務（6677）低見0.84元，收報0.85元，跌4.49%；萬科（2202）低見8.49元，收報8.53元，跌0.81%；時代中國（1233）低見0.44元，收報0.445元，無升跌；當代置業（1107）低見0.062元，收報0.062元，跌11.43%；譚仔國際（2217）低見1.42元，收報1.44元，跌0.69%；嘉里物流（0636）低見6.38元，收報6.39元，跌5.05%；順豐房託（2191）低見2.47元，收報2.49元，跌0.4%；京東（9618）低見112.5元，收報112.7元，跌2.34%。

76隻股份創52周低，其中十隻包括，李寧（2331）低見32.1元，收報32.7元，跌3.25%；金地商置（0535）低見0.325元，收報0.335元，無升跌；舜宇（2382）低見53.45元，收報53.8元，跌4.36%；希望教育（1765）低見0.485元，收報0.49元，無升跌；廣汽集團（2238）低見3.76元，收報3.79元，跌1.56%；五菱（0305）低見0.55元，收報0.57元，升3.64%；恒大汽車（0708）低見0.68元，收報0.69元，跌1.43%；希慎（0014）低見14.76元，收報14.76元，跌1.73%；九龍倉置業（1997）低見28.3元，收報28.35元，跌1.73%；新世界發展（0017）低見14.42元，收報14.54元，跌2.81%。

異動股

上升異動股，包括，NEXION TECH（8420）收報0.045元，升55.17%；TL NATURAL GAS（8536）創52周高，見0.248元，收報0.245元，升44.12%；飛霓控股（8480）收報0.375元，升38.89%；COSMOPOL INT'L（0120）收報1.45元，升38.1%；宏強控股（8262）收報0.205元，升33.99%；御德國際控股（8048）收報0.029元，升31.82%；中國數字視頻（8280）收報0.028元，升27.27%；OKURA HOLDINGS（1655）收報0.8元，升25%；巨星醫療控股（2393）收報0.2元，升21.21%；佳兆業健康（0876）收報0.023元，升21.05%。

下跌異動股，包括，新愛德集團（8412）收報1.1元，跌45%；滙力資源（1303）收報0.25元，跌25.37%；福晟國際（0627）收報0.45元，跌25%；LET GROUP（1383）收報0.04元，跌21.57%；阿爾法企業（0948）創上市新低，見0.48元，收報0.51元，跌17.74%；雅視光學（1120）收報0.73元，跌15.12%；眾安智慧生活服務（2271）收報0.58元，跌13.43%；秀商時代控股（1849）收報0.125元，跌13.19%；長盈集團（控股）（0689）見52周低0.022元，收報0.022元，跌12%；HSSP INTL（3626）收報0.3元，跌11.76%；大洋集團（1991）收報0.211元，跌11.72%。

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