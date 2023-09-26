Big C 行政總裁 Aswin Techajareonvikul表示，因評估泰國當地情况及其他市場環境後，決定暫延至下年才於泰國上市。與此同時，亦受到港交所（0388）及香港政府邀請到港上市，若上市成事或可成為泰國最大規模公司到港上市。被問到香港會否與泰國同時上市時，他則沒有正面回應，只表示集團持開放態度。他續指，待下年環球市場環境轉好，加上香港於疫後完全重啟，他認為明年上市是更好的選擇。
他提到香港為金融中心，集團亦有意投資更多，現時有24間Big C分店，亦打算於2026年底前擴展至99間，每年開設25間分店，估計會投資超過2億元，以及店舖總收入可達10億元。
Aswin Techajareonvikul今日於尖沙咀出席Big C旗艦店開幕時，被問到中國市場的發展計劃，他表示亦有計劃於中國市場發展，他認為香港作為中國市場一個很好的試點，集團與WeChat及Alipay合作建立渠道，令中國消費者能更好地購買到Big C的產品，集團亦有潛在的合作伙伴溝通。
此外，原應出席旗艦店開幕活動的商務及經濟發展局局長丘應樺，因有公務在身，臨時改為由商務及經濟發展局副局長陳百里出席。
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