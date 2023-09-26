他提到香港為金融中心，集團亦有意投資更多，現時有24間Big C分店，亦打算於2026年底前擴展至99間，每年開設25間分店，估計會投資超過2億元，以及店舖總收入可達10億元。

Aswin Techajareonvikul今日於尖沙咀出席Big C旗艦店開幕時，被問到中國市場的發展計劃，他表示亦有計劃於中國市場發展，他認為香港作為中國市場一個很好的試點，集團與WeChat及Alipay合作建立渠道，令中國消費者能更好地購買到Big C的產品，集團亦有潛在的合作伙伴溝通。

此外，原應出席旗艦店開幕活動的商務及經濟發展局局長丘應樺，因有公務在身，臨時改為由商務及經濟發展局副局長陳百里出席。

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