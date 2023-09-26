文章日期：2023年9月26日 16:01
香港金融管理局副總裁李達志表示，金管局與泰國央行合作取得初步成果，轉數快（FPS）將與泰國支付系統「PromptPay」合作建立跨境支付，預計於年底時推出，屆時香港居民可於泰國使用轉數快，透過二維碼支付、購物，反之亦然，泰國旅客到港亦可使用「PromptPay」支付。
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