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美息、美元升 恒指見10個月低 收市跌262點 成交增11% 騰訊險守300元

美國10年期債息於亞洲時段再升，高見4.562點厘，創2007年10月18日後最高，推動美元指數午後抽升至106.204，創2022年11月30日後新高，影響之下，環球市場避險，美期亞股跌幅擴大，人民幣升值幅度收窄，離岸價一度轉貶值，南水連續第二日流出，港股午後亦跌幅擴大，恒指見10個月低，科指見3個月低。騰訊（0700）300元關失而復得。北水續兩日流入。

自聯儲局上周議息後，美債息、美元升，反映加息預期，但另一方面，從美債息倒掛情況於隔晚及目前亞股時段表現，則顯示衰退預期減少，受聯儲局關注的美3個月10年期債息於目前進一步收窄至92.266基點，是3月7日後最窄。本周四美國亦會公布GDP。

恒指今早低開67點，高位跌11點，低位跌349點，高低波幅339點。金融、通訊服務、非必需消費品、能源股推低大市。上升股份比例為19.9%，下跌為41.9%，無升跌為38.18%。

恒指收市跌262點或1.48%，報17466點，大市成交金額824億元，較上日增加11.05%，是9月22日1018.47億元成交後最多；國指跌99點或1.62%，報6030點。恒生科技指數收報3817點，跌1.69%。

藍籌股成交金額394.6億元，佔大市成交47.88%；科指成份股成交金額197.9億元，佔大市成交24.01%；國指成份股成交金額341.64億元，佔大市成交41.46%。

24隻雙櫃台股，總成交0.77億元人民幣，相當於約0.82億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.44%，至78.68億元，佔大市成交9.54%。牛熊證成交金額33.98億元，減少9.41%；窩輪成交金額44.7億元，增加7.66%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。百度 （9888）、新奧（2688）、周大福（1929）貢獻恒指較多。

藍籌7隻升，72隻下跌，1隻無升跌。翰森製藥（3692）升2.99%，收報10.34元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌6.17%，收報9.89元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，25隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是東方甄選（1797）收報35.8元，升2.14%；跌幅最大的是舜宇（2382）見52周低52.5元，收報53.1元，跌5.6%。

恒指低於主要平均線。科指10天線(3961.3點)跌穿250天線(3979.26點)。

北水南下合計淨流入1.59億元，較上日減少97.37%，連續第2日流入，累計流入61.92億元，對上一次連續2日淨流入是9月15日。南水北上合計淨流出62.96億元人民幣，較上日減少21.69%，連續第2日流出，累計流出143.35億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.97%，是9月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.98%。低見17379.44點，是2022年11月28日16833.68點後最低。收市報17466.9點，是2022年11月28日後收市新低，當日報17297.94點。連跌2日，累計跌590.55點，對上一次連跌2日是9月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月21日。

科指曾跌最多2.28%，是9月25日後最大跌幅，當日跌幅為2.94%。低見3794.21點，是6月5日3785.55點後最低。收市報3817.27點，是6月1日後收市新低，當日報3630.87點。連跌2日，累計跌174.06點，對上一次連跌2日是9月19日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月14日。

國指曾跌最多2.14%，是9月5日後最大跌幅，當日跌幅為2.18%。低見5998.8點，是2022年11月29日5974.16點後最低。收市報6030.77點，是8月21日後收市新低，當日報6030.64點。連跌2日，累計跌231.84點，對上一次連跌2日是9月21日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月21日。

午後消息股表現

波司登（3998）米蘭舉辦時裝展 谷愛凌任代言人。收報3.26元，升0.31%。

今早及隔晚消息股表現

恒大（3333）前CEO夏海鈞等前高層據報被內地監管控制。收報0.395元，跌8.14%。

途虎養車（9690）上市，定價28元。收報29.5元，升5.36%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，亞太資源（1104）收報1.07元，無升跌。百本醫護（2293）收報0.77元，無升跌。卓能（0131）收報1.51元，無升跌。旭輝永升服務（1995）停牌。旭輝（0884）停牌。恆和集團（0513）見52周低0.24元，收報0.24元，無升跌。盈健醫療（1419）收報1.33元，升5.56%。宏輝集團（0183）收報0.18元，無升跌。

澳洲成峰高教（1752）扭虧賺近560萬，恢復派息。收報0.052元，無升跌。

昊海生科（6826）料今年首三季多賺最多1倍。收報46.2元，跌2.43%。

內地9月批89款國產遊戲版號，未見騰訊（0700）及網易（9999）。騰訊收報300元，跌1.45%。網易（9999）收報156.8元，跌0.76%。

玖龍紙業（2689）全年轉蝕23.8億元人幣，不派末期息。收報4.43元，跌1.99%。

澳門訂定明年貴賓博彩中介人數目上限為50名，澳博（0880）金沙（1928）各佔12名。澳博收報3元，跌0.99%。金沙（1928）收報23.9元，無升跌。

雪湖減持艾德韋宣（9919），Invesco減持味千（0538），齊降至5%以下。艾德韋宣收報1.02元，跌4.67%。味千（0538）收報0.87元，跌3.33%。

破頂股表現

破頂股包括，嘉耀控股（1626）創上市新高，見5.52元，收報5.52元，升15%；中國春來（1969）創上市新高，見7元，收報6.9元，升2.22%；正味集團（2147）創上市新高，見2.28元，收報2.26元，升7.11%；康耐特光學（2276）創上市新高，見6.55元，收報6.3元，升0.32%；昇能集團（2459）創上市新高，見4.79元，收報4.73元，升2.38%；年年卡（3773）創上市新高，見2.64元，收報2.63元，升3.14%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8511.6元，收報8511.1元，升0.06%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1082.3元，收報1081.65元，升0.06%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見850.55元，收報850.4元，升0.07%；友芝友生物（2496）創上市新高，見19.7元，收報19.44元，升21.5%；皇璽餐飲集團（8300）創52周高，見0.187元，收報0.18元，升5.88%；大豐港（8310）創52周高，見0.34元，收報0.31元，無升跌；聯亞集團（0458）創52周高，見2元，收報2元，無升跌；中國天然氣（0931）創52周高，見0.495元，收報0.485元，升5.43%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.74元，收報0.73元，升19.67%；中廣核礦業（1164）創52周高，見1.45元，收報1.42元，升11.81%；萬保剛集團（1213）創52周高，見0.51元，收報0.51元，無升跌；知行集團控股（1539）創52周高，見0.68元，收報0.63元，升3.28%；中國萬天控股（1854）創52周高，見0.78元，收報0.77元，升4.05%；中國安儲能源（2399）創52周高，見0.62元，收報0.57元，跌3.39%。

破底股方面

58隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.04元，收報1.06元，跌2.75%；合景悠活（3913）低見0.57元，收報0.58元，跌1.69%；遠洋服務（6677）低見0.84元，收報0.86元，跌3.37%；萬科（2202）低見8.46元，收報8.48元，跌1.4%；時代中國（1233）低見0.44元，收報0.445元，無升跌；當代置業（1107）低見0.054元，收報0.064元，跌8.57%；金茂（0817）低見1元，收報1元，跌2.91%；成實外教育（1565）低見0.111元，收報0.112元，跌4.27%；卓悅控股（0653）低見0.045元，收報0.048元，跌9.43%；譚仔國際（2217）低見1.4元，收報1.4元，跌3.45%。

132隻股份創52周低，其中十隻包括，李寧（2331）低見31.5元，收報32.05元，跌5.18%；金地商置（0535）低見0.325元，收報0.325元，跌2.99%；舜宇（2382）低見52.5元，收報53.1元，跌5.6%；希望教育（1765）低見0.485元，收報0.485元，跌1.02%；依波路（1856）低見1.9元，收報1.9元，無升跌；廣汽集團（2238）低見3.74元，收報3.76元，跌2.34%；五菱（0305）低見0.55元，收報0.55元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.68元，收報0.7元，無升跌；希慎（0014）低見14.64元，收報14.7元，跌2.13%；九龍倉置業（1997）低見28.3元，收報28.4元，跌1.56%。

異動股

上升異動股，包括，TL NATURAL GAS（8536）創52周高，見0.58元，收報0.55元，升223.53%；佳兆業健康（0876）收報0.035元，升84.21%；宏強控股（8262）創52周高，見0.24元，收報0.217元，升41.83%；NEXION TECH（8420）收報0.04元，升37.93%；華美樂樂（8429）收報0.057元，升32.56%；御德國際控股（8048）收報0.029元，升31.82%；富陽（0352）收報0.234元，升30.73%；綠領控股（0061）收報0.089元，升27.14%；奧星生命科技（6118）收報2.29元，升26.52%；威訊控股（1087）收報0.4元，升25%。

下跌異動股，包括，新愛德集團（8412）收報1元，跌50%；安寧控股（0128）收報0.39元，跌25%；LET GROUP（1383）收報0.04元，跌21.57%；秀商時代控股（1849）創上市新低，見0.115元，收報0.115元，跌20.14%；天利控股集團（0117）收報0.35元，跌18.6%；阿爾法企業（0948）創上市新低，見0.48元，收報0.51元，跌17.74%；福晟國際（0627）收報0.5元，跌16.67%；中國再生醫學（8158）收報0.65元，跌15.58%；Ｆ８企業（8347）創52周高，見0.4元，收報0.28元，跌15.15%；中昌國際控股（0859）收報0.23元，跌14.81%。

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