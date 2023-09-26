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香港8月進、出口續跌 跌幅少過預期 進口為13個月最佳

政府統計處公布8月份進、出口數據，出口連續16個月按年下降，由7月的跌9.1%，收窄至按年跌3.7%，好過預期的跌6.1%，為今年3月後跌幅最少，當月跌1.5%。進口連續14個月按年下降，由7月的按年跌7.9%，收窄至按年跌0.3%，好過預期的跌4.5%，是2022年6月後新高，當月按年升0.5%。

政府發言人表示，今年八月商品出口維持疲弱。輸往美國及歐盟的出口均按年大幅下跌。輸往內地及大部分其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。展望未來，對貨物的外部需求疲弱，在短期內將會繼續令香港的出口表現受壓。政府會密切留意情況。

今年首八個月的商品整體出口貨值較2022年同期下跌13.2%。同時，商品進口貨值下跌11.0%。今年首八個月錄得有形貿易逆差2,872億元，相等於商品進口貨值的9.8%。

經季節性調整的數字顯示，截至今年八月止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨值下跌0.3%。同時，商品進口貨值下跌0.5%。

 

按國家／地區分析，今年八月份與2022年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌3.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌35.3%）、菲律賓（跌23.8%）、台灣（跌20.8%）、日本（跌19.9%）、馬來西亞（跌12.8%）和中國內地（內地）（跌1.5%）。另一方面，輸往泰國（升15.8%）和越南（升11.3%）的整體出口貨值則錄得升幅。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌24.5%）和美國（跌13.2%）。

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞（跌35.6%）、越南（跌14.8%）、新加坡（跌9.9%）、日本（跌3.1%）和台灣（跌1.3%）。另一方面，來自美國（升5.4%）和內地（升4.3%）的進口貨值則錄得升幅。

今年首八個月與2022年同期比較，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌22.3%）、新加坡（跌19.6%）、台灣（跌18.3%）、內地（跌16.5%）和印度（跌14.0%）。另一方面，輸往阿拉伯聯合酋長國（升10.4%）和荷蘭（升6.8%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌31.2%）、新加坡（跌26.3%）、馬來西亞（跌20.1%）、越南（跌19.8%）、泰國（跌16.9%）和內地（跌7.3%）。

 

按主要貨品類別分析，今年八月份與2022年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減110億元，跌24.9%）和「專業、科學及控制用儀器及器具」（減37億元，跌25.7%）。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減43億元，跌14.8%）和「專業、科學及控制用儀器及器具」（減29億元，跌22.4%）。另一方面，「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（增27億元，升11.6%）的進口貨值則錄得升幅。

今年首八個月與2022年同期比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減2,349億元，跌15.7%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減887億元，跌26.0%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減234億元，跌6.7%）。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減2,373億元，跌15.6%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減841億元，跌29.6%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減294億元，跌8.2%）。

 

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