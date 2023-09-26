該行的信用分析師Eunice Tan指，內地受困的地產行業，地方政府財政面對不明朗，以及出口放緩，中國的經濟自疫情封控後的復蘇情況因此被削弱。故此該行將內地的實質經濟增長預測由5.2%，調低至4.8%，並將明年的經濟增長預測由原先預期的4.8%，降至4.4%。

該行更預期，內地官方在未來幾個月不會有重大的財政及銀根剌激措施，因此意味會對企業及銀行帶來更多陣痛。但是這又反映出，中國正繼續遠離欠缺生產力的債務驅動之增長模式。

同時，隨著美國及歐洲可能實現軟著陸，就算在就業保持強勁下面對通脹風險，主要的中央銀行仍然會保持收緊的銀根政府。出口主導的亞太經濟體，面對緩慢的環球需求，會遏抑區內的製造業活動及企業收入。Tan指，隨著主要經濟體的中央銀行在較長時間下保持息率高企，並且觸發市場再定價，料亞太區離岸融資會開始再收緊。雖然區內本幣融資仍然相對較平宜，但是顯得並不平均，在若干地區的銀行在放貸時會較選擇性。

該行稱，地區性的淨評級前景偏差維持穩定，並保持在負2%的水平。其料出口業在需求放緩下面對具挑戰性的營運環境，同時，較差的氣氛影響到成本轉移，面對高息負擔時，料對發展商的銷售及房地產信託之租金收入受壓，導致現金流收緊。

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