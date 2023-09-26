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港交所改革GEM 建議簡化轉板機制及取消強制季度匯報規定

港交所（0388）刊發GEM上市改革諮詢文件，建議包括實施新的「簡化轉板機制」，讓合資格的GEM發行人轉往主板上市、為高增長的企業增設新的資格測試以及取消季度匯報規定。諮詢為期六周，將於11月6日結束。

港交所建議引入新的「簡化轉板機制」，合資格的GEM發行人轉往主板時毋須委任保薦人進行盡職審查，或刊發達到「招股章程標準」的上市文件。取而代之的是，轉板申請人必須符合主板上市的所有資格；已刊發作為GEM發行人的三個完整財政年度的財務業績，期間擁有權和控制權不變以及主營業務未發生任何根本性變化。

此外，「簡化機制」下的轉板申請人在轉板申請前的250個交易日及直至股份在主板開始買賣為止，須有至少50%的交易日達到最低每日成交金額門檻；以及其成交量加權平均市值須達到主板上市的最低市值規定。在轉板申請之前12個月亦要有良好合規紀錄。

港交所亦建議，為大量投入研發活動的高增長企業推出新的資格測試。採用此新測試的GEM上市申請人，除符合其他條件外，須確保其在上市前兩個財政年度的合計研發開支不少於3,000萬元，而每個財政年度的研發開支佔同期總營運開支達15%或以上。

港交所同時建議取消強制季度匯報規定，GEM發行人的其他持續責任亦改與主板發行人一致。

集團行政總裁歐冠昇表示，在股票市場上市是中小企業為了業務發展、持續創新及創造價值而進行融資的其中一種途徑。港交所致力為區內中小企業提供有利環境、助力他們發展。

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