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摩通料澳門推「換錢黨」刑事化不影響賭收 瑞銀料10月日均賭收破7億元

摩根大通發表報告指，雖然最近網上博彩媒體《GGR Asia》刋發文章《澳門任何挾制換錢活動可能影響賭收》（Any Macau clamp on money changing may hurt GGR），但是自三星期前澳門保安局發出可能對圍繞賭場相關的「換錢黨」行為刑事化的評論後，未見當局有新的舉動，並且正在就澳門的潛在法律架構變化收集意見。現時在未有具體詳情時，難以量化一旦落實刑事化帶來的影響。

由於內地遊客一般訪澳攜帶現金有限，若要下加大賭注，其中的渠道，可經賭場內遊走的換錢黨，到酒店房間或特定地點刷卡套取大額現金，繼續下注。到近年，該等換錢黨轉以集團式運作。一般而言，若換錢黨遭當局執法人員截查，多以不符遊客身份為由而逐出境。

摩通又指，料現時光顧換錢黨的賭客多為急需現金延長落注的中低端客戶，若落實刑事化影響將有限，料以當前情況估計，只有少於10%的賭收會與該等中低端客戶有關。同時一如過往，當落實新措施時，市場上會有其他漏洞可鑽，例如可轉到經當押店使用銀聯的返還現金機制，或地下錢莊轉錢過來，除非當局完全杜絕非法或灰色地帶為止。

該行估計，十一黃金周已見有九成酒店房間預訂甚至有酒店已爆滿，料今年10月份中場博彩會百分百甚至超過疫情前。另9月份的首24日賭收累計達120億澳門元，相當於每天賭收約5億澳門元；上個星期的日均賭收則達5.5億至5.6億澳門元，比之前一周的5.4億至5.5億澳門元為多。其料9月份的賭收可達到原來預計的145億至150億澳門元。

瑞銀的報告更預期，10月份日均賭收有望提高至7.5億至8億澳門元之間。澳門酒店房租則按月持平維持在每晚8200元，較五一黃金周高50%。依該行的說法，這或相當於全月賭收可達最多248億澳門元。濠賭股今日個別發展，當中以衛星場股勵駿（1680）升幅最大，升3.65%；永利澳門（1128）亦升1.48%。但是澳博（0880）則跌近1%至0.99%。

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