新城發展指，擬將出售事項所得款項淨額，主要用於償還借款及其他債務，惟集團內公司間貸款╱債務除外，以及作為集團的一般營運資金。

新城發展指，今次出售的價值表明市場對於公司一段期間內孵化發展的資產的認可。倘出售事項落實，將被認為是合理的投資回報，符合本公司的長期投資發展策略。

出售事項有利於集團變現過往投資的價值，以優化持續進行的財務資源重新配置，尤其是增加資本儲備及降低負債比率。相關舉措有助於集團減低風險，實現長期穩健的發展。

憑藉出售事項所得現金資源，集團將考慮可改善其整體流動資金的各種途徑，包括但不限於償還貸款、於公開市場購買現有票據，或提早償還其他債務。

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