彭博指出，根據最近一項調查發現，其補貼幅度介乎4%與17%之間，而Tesla、比亞迪及上汽拒絕就此回應彭博。

彭博報道指，Tesla於中國的業務中得到其他國際公司難以得到的優惠，其中最為顯著的是中國允許Tesla無需與中國當地公司合資共同管理，在中國擁有完整的自主權打理自身的業務。此外，Tesla亦享有稅收方面的優惠、利率更低的貸款，以及其他形式的補助令中國成為Tesla除美國以外、最重要的市場。

根據調查顯示，Tesla於今年首7個月在西歐出售約9.37萬輛汽車，約佔總交付量47%。而第二大外國電動車出口商為上汽，同期出售約5.75萬輛車輛。特斯拉在2020年底開始出口其上海工廠生產的Model 3電動車，至2021年7月，Telsa更將上海工廠稱為公司主要的汽車出口中心。

報道指，歐洲公司憂慮在電動汽車和電池技術落後於Tesla及其他相關中國公司，直接和間接地搶奪近1400萬就業機會。而另一方面，歐洲公司搶心歐盟反補貼調查將引來中方反撃，例如限制原材料出口到歐洲及禁歐洲公司進入中國市場。

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