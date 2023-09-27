道瓊斯工業平均指數收跌388點，跌幅1.15%，報33618點。標普500指數收跌63點，跌幅1.48%，報4273點。納斯達克綜合指數收跌207點，或1.57%，報13063點。

微軟跌1.7%，報312.14美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累35點，而Amgen升0.82%，報269.04元，貢獻道指14點。

科技股方面，蘋果收市報171.96元，跌2.33%，谷歌母公司Alphabet收市報128.565元，跌1.94%，亞馬遜收市報125.98元，跌4.02%，Facebook收市報298.96元，跌0.62%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.61%，報447點。德國DAX指數收跌0.98%，報15255點；法國CAC 40指數跌0.7%，報7074點；英國富時100指數收漲0.03%，報7625點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.86%，報6513點。

美國2年期債息曾跌最多0.29%，低見5.1099厘，是9月25日5.0969厘後最低。收市報5.1207厘，是9月22日後收市新低，當日報5.1097厘。

美國10年期債息曾升最多0.64%，高見4.5622厘，是2007年10月18日4.568厘後最高。收市報4.5356厘，是2007年10月17日後收市新高，當日報4.5522厘。連升2日，累計升0.1019厘，對上一次連升2日是9月20日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至57.306基點，是5月24日56.558基點後最窄。收市報58.942基點，是5月16日後收市最窄，當日報55.262基點。連續兩日收窄，累計9.092基點，對上一次連升2日是8月30日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至101.332基點，是9月25日105.297基點後最低。收市報95.61基點，是9月22日後收市最闊。

道指曾跌最多1.29%，是8月8日後最大跌幅，當日跌幅為1.31%。低見33569.6點，是6月7日33546.11點後最低。收市報33618.88點，是6月6日後收市新低，當日報33573.28點。

標指曾跌最多1.65%，是9月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.66%。低見4265.98點，是6月8日4261.07點後最低。收市報4273.53點，是6月7日後收市新低，當日報4267.52點。

納指曾跌最多1.79%，是9月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.83%。低見13033.4點，是6月1日12903.63點後最低。收市報13063.61點，是5月31日後收市新低，當日報12935.29點。

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