個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.3%，折合報299.1元；阿里巴巴（9988）升0.05%，折合報84元；美團（3690）升0.21%，折合報116.54元；匯控（0005）升0.93%，折合報60.96元；建行（0939）跌0.66%，折合報4.34元。

道期現升0.103%；標期現升0.14%；納期現升0.15%。日本東證指數現跌0.63%；韓國KOSPI指數現跌0.34%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.32%。

VIX指數隔晚升12.07%或2.04點，報18.94點。

紐油現升0.36%或0.32美元，報90.72美元；布油現升0.35%或0.33美元，報94.29美元；金價現升0.04%或0.94美元，報1901.59美元；LME 銅期貨隔晚跌0.66%或54.5美元，報8091美元。美國10年期債息現跌0.22%或0.0102厘，報4.5254厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，冠軍科技集團（0092）、豐盛生活服務（0331）、看通集團（1059）、樂艙物流（2490）等。

旭輝控股（0884）2022年度由盈轉虧逾132億元。

旭輝永升服務（1995）稱指控無影響，復牌。

新城發展（1030）近14億人幣出售144家影院予太盟投資。

港交所（0388）改革GEM，建議簡化轉板機制及取消強制季度匯報規定。

阿里（9988）：申請分拆菜鳥上市，完成後仍擬持股50%以上。

「郭老太」增持新地（0016）27萬股，涉資2214萬元。

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