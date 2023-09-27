恒指今早高開5點或0.03%，報17472點，大市成交金額20億元；國指今早高開5點或0.1%，報6036點。恒生科技指數開市報3823點，升0.17%。金融、信息技術、地產股推動大市。上升股份比例為5.54%，下跌為4.14%，無升跌為90.3%。