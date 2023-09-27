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恒指高開5點 科指升0.17% 旭輝跌49% 旭輝永升跌53%

恒指今早高開5點或0.03%，報17472點，大市成交金額20億元；國指今早高開5點或0.1%，報6036點。恒生科技指數開市報3823點，升0.17%。金融、信息技術、地產股推動大市。上升股份比例為5.54%，下跌為4.14%，無升跌為90.3%。

匯控（0005）、建行（0939）、工行（1398）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、美團（3690）、友邦（1299）拖累大市。

藍籌35隻升，25隻下跌，20隻無升跌。九龍倉置業（1997）升2.82%，報29.2元，是升幅最大的藍籌，銀娛（0027）跌1.24%，報47.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股11隻升，11隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報65.5元，升2.83%；跌幅最大的是金山軟件（3888）開市報28.4元，跌0.87%。

恒指、科指低於主要平均線。

比亞迪電子（0285）與Jabil簽署正式協議。開市報35元，跌0.28%。比亞迪（1211）開市報241元，升0.75%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，冠軍科技集團（0092）停牌。豐盛生活服務（0331）開市報5.85元，無升跌。看通集團（1059）無成交，報0.335元。樂艙物流（2490）開市報4.94元，無升跌。

旭輝控股（0884）2022年度由盈轉虧逾132億元。開市報0.385元，跌49.34%。

旭輝永升服務（1995）稱指控無影響，復牌。創上市新低，見1.41元，開市報1.41元，跌53.77%。

新城發展（1030）近14億人幣出售144家影院予太盟投資。開市報1.44元，升1.41%。

港交所（0388）改革GEM，建議簡化轉板機制及取消強制季度匯報規定。開市報286.4元，跌0.62%。

阿里（9988）：申請分拆菜鳥上市，完成後仍擬持股50%以上。開市報83.9元，跌0.06%。

「郭老太」增持新地（0016）27萬股，涉資2214萬元。開市報79元，跌0.32%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括旭輝永升服務（1995）低見1.41元，開市報1.41元，跌53.77%。

創52周低，包括，長實集團（1113）低見39.4元，開市報39.4元，跌0.76%；中遠海發（2866）低見0.84元，開市報0.84元，無升跌；恒生（0011）低見94元，開市報94元，跌0.48%；恒生銀行（0011）低見94元，開市報94元，跌0.48%；震雄集團（0057）低見1.5元，開市報1.5元，跌1.96%；火岩控股（1909）低見0.3元，開市報0.3元，跌46.43%。

異動股

上升異動股，包括，彩生活（1778）開市報0.46元，升10.84%；譚仔國際（2217）開市報1.54元，升10%；海峽石油化工（0852）開市報0.15元，升7.91%；億達中國（3639）開市報0.182元，升7.69%；齊合環保（0976）開市報0.49元，升6.52%；卓航控股（1865）開市報0.067元，升6.35%；友聯國際教育租賃（1563）開市報1.77元，升5.99%；華科資本（1140）開市報0.165元，升5.77%。

下跌異動股，包括，旭輝永升服務（1995）創上市新低，見1.41元，開市報1.41元，跌53.77%；旭輝（0884）開市報0.385元，跌49.34%；火岩控股（1909）見52周低0.3元，開市報0.3元，跌46.43%；綠竹生物－Ｂ（2480）開市報32.2元，跌9.04%；安寧控股（0128）開市報0.36元，跌7.69%；融創服務（1516）開市報2.65元，跌7.34%；TL NATURAL GAS（8536）開市報0.51元，跌7.27%；恆宇集團（2448）平上市低位0.058元，開市報0.058元，跌6.45%。

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