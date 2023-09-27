1至8月份，規模以上工業企業中，國營控股企業實現利潤總額15841.6億元，按年減16.5%；股份制企業實現利潤總額34018.4億元，下降12.1%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額11092.7 億元，下降11.1%；私人企業實現利潤總額1,2,487.2億元，下降4.6%。

1至8月份，礦業實現利潤總額8,906.3億元，較去年同期下降20.5%；製造業獲利總額3,2,982.8億元，下降13.7%；電力、熱力、燃氣及水生產及供應業實現利潤總額4,669.1億元， 增長40.4%。

1至8月份，主要產業利潤如下：電力、熱力生產及供應業利潤總額較去年同期增長53.4%，電氣機械及器材製造業增長33.0%，通用設備製造業增長12.9%，專用設備製造業增長3.6% ，汽車製造業增長2.4%，石油和天然氣開採業下降10.8%，紡織業下降15.0%，電腦、通訊和其他電子設備製造業下降20.6%，農副食品加工業下降26.0%，煤炭開採和洗選業下降26.3%，非金屬礦物製品業下降26.8%，有色金屬冶煉和壓延加工業下降27.0%，化學原料和化學製品製造業下降51.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降57.1%，石油、煤炭 及其他燃料加工業下降68.9%。

1至8月份，規模以上工業企業實現營業收入84.33兆元，按年減0.3%；發生營業成本71.83兆元，增長0.2%；營業收入利潤率為5.52%，按年減0.71個百分點。

8月末，規模以上工業企業資產總計163.01兆元，年增6.6%；負債合計93.87兆元，增長7.0%；所有者權益合計69.14兆元，增長6.1%；資產負債比率為57.6%， 年比上升0.2個百分點。

8月末，規模以上工業企業應收帳款23.41兆元，年增9.5%；產成品存貨6.15兆元，增長2.4%。

1至8月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為85.17元，年增0.42元；每百元營業收入中的費用為8.33元，年增0.28元。

8月末，規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為79.2元，按年減6.1元；人均營業收入為175.0萬元，較去年增加5.2萬元；產成品存貨週轉天數為20.3天，較去年同期增加1.2 天；應收帳款平均回收期為63.5天，較去年同期增加6.0天。

8月份，規模以上工業企業利潤實現由降轉增，較去年同期增長17.2%。

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