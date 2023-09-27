會議指出，深化匯率市場化改革，引導企業及金融機構堅持「風險中立」概念，綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對單邊、順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，維持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

會議指出，建構金融有效支持實體經濟的體制機制，落實加大力度支持科技型企業融資行動方案，引導金融機構增加製造業中長期貸款，支持加速建立現代化產業體系。

會議指出，因城施策精準實施差別化房屋信貸政策，支持剛性和改善性住房需求，落實新發放首套房貸利率政策動態調整機制，調降首付比和二套房貸利率下限，推動降低存量首套 房貸利率落地見效，加大對「平急兩用」公共基礎建設、城中村改造、保障性住宅建設等金融支持力度，推動建立房地產業發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展。

會議指出，落實促進平台經濟健康發展的金融政策措施，推動平台企業規範健康持續發展。 實際推動金融高水準雙向開放，提升開放條件下經濟金融管理能力及防治風險能力。

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