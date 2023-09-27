港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌0.07點子至5.36232%，是2023年9月25日後最低，當日報5.29161%。對上一次終止2連升是2023年9月20日，當日拆息報5.24649%。
港元現報7.8207元升值9點子，曾貶值最多21點子，報7.8237元，亦曾升值最多18點子，報7.8198元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌11.2點子至5.66452%；1星期HIBOR升0.28點子至5.92952%；2星期HIBOR跌0.3點子至5.72393%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.48點子至5.28179%；6個月期HIBOR升2.11點子至5.38726%；12個月期HIBOR升0.02點子至5.50786%。
美元指數現報106.239升值0.008點或0.01%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43193%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1403%，連續2日收窄，利差是2023年8月03日後最窄，當日差距為-0.0703%。
對上一次連續2日收窄，是2023年9月12日，當日利差報-0.8287%。
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