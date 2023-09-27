港元現報7.8207元升值9點子，曾貶值最多21點子，報7.8237元，亦曾升值最多18點子，報7.8198元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌11.2點子至5.66452%；1星期HIBOR升0.28點子至5.92952%；2星期HIBOR跌0.3點子至5.72393%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.48點子至5.28179%；6個月期HIBOR升2.11點子至5.38726%；12個月期HIBOR升0.02點子至5.50786%。

美元指數現報106.239升值0.008點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.43193%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.1403%，連續2日收窄，利差是2023年8月03日後最窄，當日差距為-0.0703%。

對上一次連續2日收窄，是2023年9月12日，當日利差報-0.8287%。

其他報道

騰訊：國慶長假未成年人僅可玩8小時遊戲

恒大許家印據報已處於警方監視居住

OpenAI研售股 估值大增3倍

高盛料10月下調股票交易印花稅 港交所估值合理

人行幣策委員會：維持人幣匯率基本穩定 促進地產市場平穩健康發展

警告美國國債急升 馬斯克：彌補赤字的唯一辦法是向每個人徵稅

內地8月規模以上工業企業利潤轉增17% 近兩年最勁

恒指高開5點 科指升0.17% 旭輝跌49% 旭輝永升跌53%

比亞迪與Jabil簽署正式協議

港股ADR跌23點 夜期高水10點 美期升亞股跌

美國政府停止運作機會增 眾議院溫和派試圖縮短停運時間

加息、政府停止運作憂慮 美股向下 道指跌388點

北水增持普達特科技 減持盈富