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第四範式IPO下限定價 超購10倍

第四範式（6682）公布IPO結果，以55.6元定價，為招股價範圍55.6元至61.16元下限，香港部分獲12653份有效申請，超購10.4倍，國際部分超購0.57倍。一手中籤率50%，申請20手穩獲一手。乙組51人認購最多獲11.71萬股。