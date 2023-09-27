恒指今早高開5點，高位升188點，低位升5點，高低波幅183點。金融、通訊服務、能源股推動大市。上升股份比例為24.81%，下跌為24.69%，無升跌為50.48%。

恒指半日升111點或0.64%，報17577點，大市成交金額401億元；國指升42點或0.7%，報6072點。恒生科技指數收報3838點，升0.57%。

藍籌股成交金額175.15億元，佔大市成交43.67%；科指成份股成交金額91.72億元，佔大市成交22.87%；國指成份股成交金額141.18億元，佔大市成交35.2%。

24隻雙櫃台股，總成交0.32億元人民幣，相當於約0.34億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.96%，至75.56億元，佔大市成交18.82%。牛熊證成交金額34.11億元，增加0.38%；窩輪成交金額41.45億元，減少7.27%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。美團（3690）、比亞迪（1211）、創科實業（0669）拖累大市。

藍籌55隻升，22隻下跌，3隻無升跌。藥明生物（2269）升5.24%，收報45.2元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌2.37%，收報7.43元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）收報66.2元，升3.92%；跌幅最大的是商湯（0020）收報1.39元，跌2.11%。

恒指科指低於主要平均線。

北水南下合計淨流入18.71億元，較上日增加1078.65%，淨流入金額是9月25日60.33億元後最多。連續第3日流入，累計流入80.63億元，對上一次連續3日淨流入是9月18日。南水北上合計淨流入30.21億元人民幣，終止連續2日流出。

騰訊（0700）：國慶長假未成年人僅可玩8小時遊戲。收報302元，升0.67%。

恒大（3333）許家印據報已處於警方監視居住。收報0.4元，升1.27%。

高盛料10月下調股票交易印花稅 港交所（0388）估值合理。收報291.4元，升1.11%。

比亞迪電子（0285）與Jabil簽署正式協議。收報34.4元，跌1.99%。比亞迪（1211）收報237.2元，跌0.84%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，冠軍科技集團（0092）停牌。豐盛生活服務（0331）收報5.85元，無升跌。看通集團（1059）收報0.335元，無升跌。樂艙物流（2490）創上市新高，見7元，收報6.86元，升38.87%。

旭輝控股（0884）2022年度由盈轉虧逾132億元。創上市新低，見0.34元，收報0.35元，跌53.95%。

旭輝永升服務（1995）稱指控無影響，復牌。創上市新低，見1.17元，收報1.18元，跌61.31%。

新城發展（1030）近14億人幣出售144家影院予太盟投資。收報1.42元，無升跌。

港交所（0388）改革GEM，建議簡化轉板機制及取消強制季度匯報規定。收報291.4元，升1.11%。

阿里（9988）：申請分拆菜鳥上市，完成後仍擬持股50%以上。收報84.6元，升0.77%。

「郭老太」增持新地（0016）27萬股，涉資2214萬元。收報79.25元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，嘉耀控股（1626）創上市新高，見5.57元，收報5.1元，跌7.61%；中國春來（1969）創上市新高，見7.03元，收報7.02元，升1.74%；正味集團（2147）創上市新高，見2.3元，收報2.23元，跌1.33%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見850.95元，收報850.95元，升0.06%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見102.35元，收報102.25元，無升跌；樂艙物流（2490）創上市新高，見7元，收報6.86元，升38.87%；友芝友生物（2496）創上市新高，見19.8元，收報18.54元，跌4.63%；途虎養車（9690）創上市新高，見31.5元，收報31.2元，升5.76%；中建富通（0138）創52周高，見0.33元，收報0.3元，升20%；中國天然氣（0931）創52周高，見0.52元，收報0.51元，升5.15%；MAYER HOLDINGS（1116）創52周高，見0.8元，收報0.79元，升8.22%；中廣核礦業（1164）創52周高，見1.46元，收報1.42元，無升跌；德林控股（1709）創52周高，見3.54元，收報3.42元，無升跌；金威醫療（8143）創52周高，見0.295元，收報0.255元，升74.66%；宏強控股（8262）創52周高，見0.32元，收報0.27元，升24.42%；TL NATURAL GAS（8536）創52周高，見0.63元，收報0.48元，跌12.73%；智勤控股（9913）創52周高，見3.36元，收報3.3元，跌0.9%。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，旭輝永升服務（1995）低見1.17元，收報1.18元，跌61.31%；時代中國（1233）低見0.42元，收報0.42元，跌5.62%；奧園（3883）低見0.265元，收報0.275元，跌5.17%；旭輝（0884）低見0.34元，收報0.35元，跌53.95%；當代置業（1107）低見0.051元，收報0.064元，無升跌；民生教育（1569）低見0.238元，收報0.243元，跌2.02%；卓悅控股（0653）低見0.044元，收報0.048元，無升跌；順豐房託（2191）低見2.46元，收報2.47元，跌0.4%；稻草熊（2125）低見0.52元，收報0.52元，跌5.45%；恒基發展（0097）低見0.17元，收報0.17元，跌3.41%。

82隻股份創52周低，其中十隻包括，信利國際（0732）低見0.7元，收報0.71元，跌2.74%；希望教育（1765）低見0.485元，收報0.49元，升1.03%；五菱（0305）低見0.55元，收報0.55元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.65元，收報0.67元，跌4.29%；經濟日報（0423）低見0.99元，收報1.01元，跌0.98%；鷹君（0041）低見13.12元，收報13.14元，跌0.9%；新世界發展（0017）低見14.24元，收報14.38元，跌0.14%；長實集團（1113）低見39.4元，收報40.2元，升1.26%；嘉華國際（0173）低見2.14元，收報2.17元，升0.93%；晶門半導體（2878）低見0.31元，收報0.31元，跌3.13%。

異動股

上升異動股，包括，金威醫療（8143）創52周高，見0.295元，收報0.255元，升74.66%；佳兆業健康（0876）收報0.06元，升71.43%；世大控股（8003）收報0.7元，升55.56%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.15元，升50%；樂艙物流（2490）創上市新高，見7元，收報6.86元，升38.87%；東方大學城控股（8067）收報0.48元，升28%；宏強控股（8262）創52周高，見0.32元，收報0.27元，升24.42%；泰和小貸（1915）收報0.55元，升23.6%；中建富通（0138）創52周高，見0.33元，收報0.3元，升20%。

下跌異動股，包括，旭輝永升服務（1995）創上市新低，見1.17元，收報1.18元，跌61.31%；旭輝（0884）創上市新低，見0.34元，收報0.35元，跌53.95%；火岩控股（1909）見52周低0.27元，收報0.325元，跌41.96%；中國城市基礎設施（2349）收報0.081元，跌35.71%；恒達集團控股（3616）收報0.265元，跌24.29%；威訊控股（1087）收報0.315元，跌21.25%；美亞娛樂資訊（0391）收報0.133元，跌20.36%；華控康泰（1312）收報0.032元，跌20%；米虫元宇宙（8645）見52周低0.4元，收報0.4元，跌18.37%。

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