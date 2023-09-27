富通保險公布，與浸會醫院達成策略夥伴合作協議，為客戶提供優質便利的醫療服務，包括為於浸會醫院日間醫療中心接受檢查或手術的富通保險客戶提供出院直接支付安排、特設「貴賓預約通道」預約會診，及率先使用將於2024年正式投入服務的香港浸信會醫院東九龍醫療中心（「東九龍醫療中心」）。
於首階段的合作協議，富通保險會為接受內視鏡檢查（腸鏡或胃鏡）的客戶提供「出院易直接支付安排」，當中衍生的醫療費用會由公司根據保障範圍預先特快批核及支付，客戶毋須為支出及索償程序憂心；同時增設「富通貴賓預約通道」，由專人直接為富通保險客戶或透過人生規劃師提供便捷的查詢及預約服務，加快處理手續流程。
富通保險首席營運總監羅偉廉表示，「富通保險很高興與浸會醫院聯手，便利九龍區客戶安享一條龍的匠心醫療服務配套，由入院安排到出院付款，客戶都毋須費心。是次合作亦讓富通保險的醫療服務供應商網絡進一步壯大，客戶可按自己的需要及預算自主選擇各類型的醫療服務，提升整體生活健康質素以至身心靈健康，以最佳狀態迎接未來的優質生活和新世界」。
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