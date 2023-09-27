於首階段的合作協議，富通保險會為接受內視鏡檢查（腸鏡或胃鏡）的客戶提供「出院易直接支付安排」，當中衍生的醫療費用會由公司根據保障範圍預先特快批核及支付，客戶毋須為支出及索償程序憂心；同時增設「富通貴賓預約通道」，由專人直接為富通保險客戶或透過人生規劃師提供便捷的查詢及預約服務，加快處理手續流程。

富通保險首席營運總監羅偉廉表示，「富通保險很高興與浸會醫院聯手，便利九龍區客戶安享一條龍的匠心醫療服務配套，由入院安排到出院付款，客戶都毋須費心。是次合作亦讓富通保險的醫療服務供應商網絡進一步壯大，客戶可按自己的需要及預算自主選擇各類型的醫療服務，提升整體生活健康質素以至身心靈健康，以最佳狀態迎接未來的優質生活和新世界」。

其他報道

半日沽空金額增加3% 盈富沽空增99%

恒隆地產義工日 回饋社會

南水轉流入 北水流入增10倍 恒指半日升111點 樂艙物流升38%

第四範式IPO下限定價 超購10倍

國家集成電路產業投資基金 集資遇到困難

凱投宏觀：AI革命下 中國GDP或追趕不上美國

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連升 隔夜息跌11點子

騰訊：國慶長假未成年人僅可玩8小時遊戲

恒大許家印據報已處於警方監視居住