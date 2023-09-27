據公布，11月22日或以後刊發招股書的新股上市招股及結算流程將透過FINI處理。

港交所稱，FINI是其重要倡議，將新股從定價至股份開始交易的時間由5個營業日（T+5）大幅縮短至2個營業日（T+2）。FINI將對香港首次公開招股的結算流程進行全面現代化和數碼化改革，提升效率並推動香港作為全球集資中心的長遠發展。

港交所行政總裁歐冠昇表示：「FINI是香港資本市場的一項重要發展，便利市場參與者及發行人，並提升市場效率，協助市場有效管理風險和成本。」

FINI以雲端平台架設，首次公開招股中的保薦人、包銷商、法律顧問、銀行、結算參與者、股份過戶登記處及監管機構等不同持份者將以電子化方式合作，以履行各自在首次公開招股項目的職責。新平台亦會引入全新的公開招股資金預付模式，有助減少超額認購新股所凍結的資金。

港交所表示，已經與新股市場參與者完成多輪測試、模擬實習及市場演習，並將繼續為市場參與者提供支援，確保他們能夠於11月22日FINI啟用時準備就緒。

與FINI相關的《上市規則》、香港中央結算有限公司（香港結算）規則及香港結算運作程序修訂亦將於FINI推出日起生效。

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