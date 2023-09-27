港交所（0388）宣布，全新的數碼化首次公開招股結算平台FINI將於11月22日正式啟用，現行負責處理新股結算的中央結算系統（CCASS）於11月21日營業時間結束後，將不再處理新的新股上市項目。
據公布，11月22日或以後刊發招股書的新股上市招股及結算流程將透過FINI處理。
港交所稱，FINI是其重要倡議，將新股從定價至股份開始交易的時間由5個營業日（T+5）大幅縮短至2個營業日（T+2）。FINI將對香港首次公開招股的結算流程進行全面現代化和數碼化改革，提升效率並推動香港作為全球集資中心的長遠發展。
港交所行政總裁歐冠昇表示：「FINI是香港資本市場的一項重要發展，便利市場參與者及發行人，並提升市場效率，協助市場有效管理風險和成本。」
FINI以雲端平台架設，首次公開招股中的保薦人、包銷商、法律顧問、銀行、結算參與者、股份過戶登記處及監管機構等不同持份者將以電子化方式合作，以履行各自在首次公開招股項目的職責。新平台亦會引入全新的公開招股資金預付模式，有助減少超額認購新股所凍結的資金。
港交所表示，已經與新股市場參與者完成多輪測試、模擬實習及市場演習，並將繼續為市場參與者提供支援，確保他們能夠於11月22日FINI啟用時準備就緒。
與FINI相關的《上市規則》、香港中央結算有限公司（香港結算）規則及香港結算運作程序修訂亦將於FINI推出日起生效。
其他報道
南水轉流入 北水流入增10倍 恒指半日升111點 樂艙物流升38%
港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連升 隔夜息跌11點子
人行幣策委員會：維持人幣匯率基本穩定 促進地產市場平穩健康發展
恒指高開5點 科指升0.17% 旭輝跌49% 旭輝永升跌53%