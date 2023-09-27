moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港交所FINI平台11月22日起啟用 新股定價至掛牌將縮短至「T+2」

港交所（0388）宣布，全新的數碼化首次公開招股結算平台FINI將於11月22日正式啟用，現行負責處理新股結算的中央結算系統（CCASS）於11月21日營業時間結束後，將不再處理新的新股上市項目。

據公布，11月22日或以後刊發招股書的新股上市招股及結算流程將透過FINI處理。

港交所稱，FINI是其重要倡議，將新股從定價至股份開始交易的時間由5個營業日（T+5）大幅縮短至2個營業日（T+2）。FINI將對香港首次公開招股的結算流程進行全面現代化和數碼化改革，提升效率並推動香港作為全球集資中心的長遠發展。

港交所行政總裁歐冠昇表示：「FINI是香港資本市場的一項重要發展，便利市場參與者及發行人，並提升市場效率，協助市場有效管理風險和成本。」

FINI以雲端平台架設，首次公開招股中的保薦人、包銷商、法律顧問、銀行、結算參與者、股份過戶登記處及監管機構等不同持份者將以電子化方式合作，以履行各自在首次公開招股項目的職責。新平台亦會引入全新的公開招股資金預付模式，有助減少超額認購新股所凍結的資金。

港交所表示，已經與新股市場參與者完成多輪測試、模擬實習及市場演習，並將繼續為市場參與者提供支援，確保他們能夠於11月22日FINI啟用時準備就緒。

與FINI相關的《上市規則》、香港中央結算有限公司（香港結算）規則及香港結算運作程序修訂亦將於FINI推出日起生效。

其他報道

半日沽空金額增加3% 盈富沽空增99%

恒隆地產義工日 回饋社會

南水轉流入 北水流入增10倍 恒指半日升111點 樂艙物流升38%

第四範式IPO下限定價 超購10倍

國家集成電路產業投資基金 集資遇到困難

凱投宏觀：AI革命下 中國GDP或追趕不上美國

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連升 隔夜息跌11點子

騰訊：國慶長假未成年人僅可玩8小時遊戲

恒大許家印據報已處於警方監視居住

OpenAI研售股 估值大增3倍

高盛料10月下調股票交易印花稅 港交所估值合理

人行幣策委員會：維持人幣匯率基本穩定 促進地產市場平穩健康發展

警告美國國債急升 馬斯克：彌補赤字的唯一辦法是向每個人徵稅

內地8月規模以上工業企業利潤轉增17% 近兩年最勁

恒指高開5點 科指升0.17% 旭輝跌49% 旭輝永升跌53%

比亞迪與Jabil簽署正式協議

港股ADR跌23點 夜期高水10點 美期升亞股跌

美國政府停止運作機會增 眾議院溫和派試圖縮短停運時間

加息、政府停止運作憂慮 美股向下 道指跌388點

北水增持普達特科技 減持盈富