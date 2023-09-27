運輸及物流局局長林世雄表示，「政府非常重視物流業的發展，致力為業界提供有利的營商環境。政府其中一個政策方向，是支持物流業的升級和轉型，鼓勵採用環保和智能方案，特別是處理高價值貨物和冷鏈產品，從而更有效地善用物流用地。業界發展全新多層式現代物流設施，肯定可以配合政府在政策範疇的工作」。

ESR集團聯合創始人兼聯席首席執行官沈晉初及StuartGibson表示，「此項目將ESR在現代物流和可持續發展上的投資、發展和資產管理方面的豐富經驗帶到香港，我們深感自豪。我們與合作夥伴華懋集團均堅信，這個全新頂尖項目能滿足對大型物流空間與日俱增的需求，同時有助鞏固香港作為全球最先進物流樞紐的領導地位。項目的優越戰略性位置有助充份發揮葵涌區的潛在價值，增加就業機會維持地區的長遠發展，促進經濟增長」。

ESR董事總經理，業務管理與投資（香港）曾瑞華稱，「ESR葵涌項目在行業將成為新的指標不僅因其規模和頂尖自動化功能，還有一系列綠色環保設施有助租戶提供更多具可持續性的供應鏈方案」。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，「我們很高興能與ESR合作興建葵涌凍倉儲存及物流中心。這是華懋在物流和新經濟領域的首次重大投資，以提升香港的區域性物流中心地位，加速大灣區經濟一體化實現持續繁榮。集團採用預製建築構件及『機電裝備合成法』(MiMEP)技術積極減少碳排放，堅持保護環境的信念。是次合作提高我們對ESG的共同重視引領香港物流業的可持續發展，同時貫徹華懋平衡『人、繁榮和環境』的承諾。我們與ESR一起塑造香港物流業的未來創造可持續發展和永續繁榮。」這座凍倉同時標誌著華懋採取業務多元化策略的另一個重要里程碑」。

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