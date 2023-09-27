該行表示，透過「無紙化」貸款服務，客戶可透過電子渠道包括中銀香港手機銀行應用程式、網上銀行及網頁申請貸款，由申請、上載文件、確認貸款至收取電子結單均可於線上辦妥。中銀香港發薪客戶無需提交任何文件，亦可經電子渠道申請。

至於中銀香港今日宣布推出的中銀分期「易達錢」稅季貸款，貸款額高達400萬元或月薪18倍（以較低者為準），還款期最長60個月。由即日起至今年11月15日，客戶申請貸款並於12月31日或之前提取貸款，即可享早鳥優惠最多6000元現金回贈。

中銀香港個人數字金融產品部助理總經理吳嘉華表示，中銀香港去年推出的稅季貸款反應理想，客戶新造貸款總額按年增長近三成。

此外，本行配合香港特區政府推出的「高才通」等各項人才輸入計劃，為來港高端人才特設人才稅貸諮詢專線、彈性還款期等，滿足新來港人士的貸款需求。

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