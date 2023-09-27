雙方將成立專注於太陽能和節能設備的合資公司。知行及LEAD各佔45%及55%。知行主席黃文輝表示，冀有關合資企業將來在中東上市。

知行集團主席及行政總裁黃文輝表示，他們已經試在阿布扎比其中一幢大厦參與能源管理(EMC)，配合當地平宜的融資成本去做設備租賃，可取得較高邊際利潤。一般冷氣及燈光可分別節能50%及80%，可以约節省3.5萬美元，冷氣節能的回本期較長，相對燈光的相關設備回本期則短至半年。最终他們會覆蓋當地700座建築物，可以節省的能源價值為每幢中位數1.75萬美元。未來能將業務範畸拓展到整個阿聯酋，乃至更遠的中東及北美(MENA)市場。以知行過往推動EMC業務，邊際利潤率可達48%作為今次在中東發展EMC業務的参考。

另他們亦會參與太陽能設備業備業務，他說以當地迎接2030年100GW的市場需求，黃文輝稱，料涉值最少150億美元。

同時推出一個特定的碳減排補償平台，起始階段將以阿聯酋為主，但雙方均有意向將業務擴展到更廣泛的中東和北非地區。

雖然知行集團最近開拓業務眾多，黃文輝說，在馬來西亞的項目本身獲當地政府支持，與內地通威太陽能合作，則只是扮演銷售渠道，今次在中東則會争取銀行項目融資，當地貸款息率為6%至8%或更低，比香港的12%至13%低。

連同今次集團成立的合資公司，黄文輝說，他們不排除在中東的兩間公司再尋求注資，並待適合時間安排該等合資公司在中東上市。在今天簽约中，著名投資者劉央今天也在座中，黄文輝說，未能透露劉的角色，但他稱，劉一直做基金管理，管理資金又包括家族辦公室，中東是好的出路，內地企業亦要找新市場。他亦稱，在集團發展歷程中，與EIH的認識是因缘際會。

其他報道

攜程：黃金周出境訂單按年增近20倍

阿里巴巴旗下盒馬多地門店開賣陽澄湖大閘蟹 動用23條冷鏈物流路線

中銀香港首8月無紙化貸款筆數升1.5倍 今推稅貸實際年利率低至1.78%

ESR與華懋合資葵涌甲級凍倉儲存及物流中心 料2027年落成

【有片：埋身擊】道指期貨250天有支持 宜考慮平淡倉

海通證券考慮私有化海通國際

富通保險：與浸會醫院達成策略夥伴合作協議

半日沽空金額增加3% 盈富沽空增99%

港交所FINI平台11月22日起啟用 新股定價至掛牌將縮短至「T+2」